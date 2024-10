PHOCEA DC nomme Mikael Cuperman Responsable des Opérations‏

octobre 2024 par Marc Jacob

PHOCEA DC, le datacenter souverain émergent au cœur de Marseille, annonce la nomination de Mikael CUPERMAN au poste de Responsable des Opérations. Il mettra ainsi son expertise de plus de 25 ans - dans la gestion technique, sécurité et équipe de grands comptes – au profit du pilotage du datacenter.‏

‏Mikael CUPERMAN forge les prémices de son expertise technique chez Energilec où sera apprenti technicien et électricité de 1997 à 2001. Il est ensuite recruté par Vinci Facilities où il assurera pendant plus de 18 ans les fonctions de technicien maintenance courant faible puis d’animateur QSE. Après un court passage chez Atalian puis ERS group, aux postes de building manager et responsable services techniques, Mikael rejoint ITinSell Cloud en 2022, en tant que responsable prévention sûreté sécurité et technique. ‏

‏Fort de ces années d’expérience, Mikael CUPERMAN fait désormais partie de l’équipe d’experts de PHOCEA DC, le datacenter de proximité marseillais écoresponsable et souverain. Nommé responsable des Opérations, il a pour missions principales la supervision des opérations d’infrastructure, le pilotage des projets et plus généralement du datacenter tant sur les aspects financiers, techniques et sécurité que sur la gestion de ses équipes. Mikael travaille également en étroite collaboration avec le CEO et fondateur de PHOCEA DC, Damien DESANTI, pour l’élaboration et la planification de la vision stratégique visant au développement des opérations du datacenter.‏