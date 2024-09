Philippe Miltin, CEO 3DS OUTSCALE : Une solution d’IA Générative (LLMaaS) souveraine de bout en bout assurée par une entreprise pérenne certifiée SecNumCloud.

septembre 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Global Security Mag : Bonjour Philippe Miltin, Global Security Mag est ravi d’avoir cette opportunité d’échanger de nouveau avec vous. Vous avez fait beaucoup d’annonces récemment en rapport à votre partenariat avec Mistral AI et aux offres LLMaaS (Large Language Models as a Service / modèles d’apprentissage automatique) et celles avec Kubernetes. Pouvez -vous nous expliquer les enjeux stratégiques de l’utilisation des architectures hybrides et des solutions de confiance européennes. En quoi est-ce important par rapport aux données sensibles des organisations et des entreprises ?

Philippe Miltin : Il s’agit de sujets différents qui se rejoignent à un moment ou à un autre.

Le premier sujet, c’est que OUTSCALE est devenue une marque de Dassault Systèmes pour plusieurs raisons. C’est tout d’abord l’opérateur des plateformes de Dassault Systèmes. Et à ce titre, 3DS OUTSCALE opère, pour Dassault Systèmes, à ce jour la plateforme 3DExperience pour l ’industrie, et à terme, la plateforme Medidata dans le domaine de la santé, la plateforme Centric Software pour tout le marché de la distribution des marques, et la plateforme 3DVIA qui est dans le domaine du B2C pour le consommateur et tout ce qui est décoration intérieure.

En tant qu’opérateur, nous avons deux entités bien distinctes au sein même d’OUTSCALE. Une première entité qui s ’appelle OUTSCALE Platform, et qui est une solution de PaaS (Platform as a Service) sur laquelle on aide les 12 000 ingénieurs de Dassault Systèmes, qui sont dans la R&D, à développer, optimiser, maintenir l’ensemble des logiciels de Dassault Systèmes qui est effectivement un éditeur et fournisseur de logiciels. Et dans ce cadre-là, au deuxième trimestre 2024, nous avons effectué le rachat de Satelliz qui avait comme objet de pouvoir développer une offre Kubernetes as a Service, Kubernetes étant déjà de base un des composants de notre infrastructure pour pouvoir aider les développeurs à optimiser leurs développements. Ayant ce besoin pour Dassault Systèmes, nous allons à terme, le mettre à disposition de nos clients externes et notamment dans la partie Cloud Souverain.

Et nous avons aussi annoncé qu’avec NumSpot qui est notre partenaire pour faire de la plateforme as a Service dans le domaine du Cloud souverain, qu’à terme nous aurons une seule offre Kubernetes, convergente et managée, pour nos clients externes.

Pour rappel cette première activité d’opérateur de plateformes est fondamentale dans la stratégie d’OUTSCALE parce qu’elle nous garantit notre capacité d’investissement pour pouvoir accompagner la croissance et le développement du mode SaaS de Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes a une croissance organique importante et une croissance de son mode SaaS, avec des modes de distribution soit de vente de licences, soit en mode SaaS qui grossit de plus en plus vite et qui accompagne le développement d’OUTSCALE. Cette première activité nous permet de garantir le niveau d’investissement nécessaire pour accompagner la croissance de la deuxième activité de fournisseur de cloud souverain et c’est dans cette perspective que nous avons décidé de discuter avec Mistral AI. Nous avons en effet fait le constat qu’il était nécessaire, d’un point de vue éthique, de pouvoir offrir une solution d’IA Générative européenne et française, versus une solution américaine, et de pouvoir la poser sur une infrastructure certifiée SecNumCloud, et ainsi de proposer une solution de LLMaaS, souveraine de bout en bout. Ceci est à priori unique à ce jour sur le marché européen, car à ma connaissance, il n’existe pas d’autres Cloud Providers certifiés SecNumCloud et partenaires avec une solution de type Mistral AI pour fournir une offre LLMaaS très pertinente parce que s’appuyant beaucoup sur les composants Open Source et avec un modèle de prix optimisé par rapport à la problématique des prompts itératives (comment poser les bonnes questions pour pouvoir avoir au plus vite les bonnes réponses et éviter trop de dépenses).

Il est à noter que le partenariat avec Mistral AI avait d’abord été fait avec Dassault Systèmes et avait pour objet de fournir à l’économie générative des solutions industrielles de confiance supportées et accélérées par l’IA. Dassault Systèmes a pour objectif de fournir des solutions d’expériences génératives accélérées par la technologie Mistral AI afin de transformer l’industrie pour un monde plus durable. Le sujet principal est effectivement d’avoir des composants qui soient de plus en plus « green ». Pour l’économie circulaire, il est nécessaire d’avoir des modèles virtuels pour réutiliser au mieux les composants et choisir les fournisseurs, ainsi toute la ligne de fabrication des produits avec une IA Générative permettra d’accélérer le développement, le choix des composants et des fournisseurs, avec des solutions de plus en plus écologiques qui rentrent dans l’optique des entreprises qui ont besoin de démontrer leurs capacités d’accélération en matière de consommation énergétique et de développement.

Global Security Mag : Vous avez parlé de la croissance de 3DS OUTSCALE. Dans le sujet de la Souveraineté ou de la Confiance numérique, il y a la problématique de la commande publique. Que pouvez-vous nous en dire ?

Philippe Miltin : Plusieurs axes sont à considérer. 3DS OUTSCALE a intégré sa Marketplace au sein du marché UGAP. Pour que la commande publique fonctionne, cela passe par des mécanismes tels que l’UGAP. Notre offre avec Mistral AI sera commandable par les acteurs publics via l’UGAP.

Par ailleurs, il y a une conscience aujourd’hui que le « move to Cloud » ou transition vers le Cloud a des vertus en matière de capacités, d’investissements, d’empreinte énergétique. Nous savons que nos Data Centers sont en moyenne quatre fois plus performants que les Data Centers privés des clients.

Globalement, la commande publique avance normalement, mais nous savons que cela prendra un certain pour les budgets soient réorientés pour se concentrer sur d’autres sujets que l’IT.

Global Security Mag : Pouvez-vous nous donner quelques éléments qui font la différence entre 3DS OUTSCALE et les autres solutions souveraines ou de confiance numérique en France et en Europe ?

Philippe Miltin : La première différence de valeur est l’appartenance de 3DS OUTSCALE à Dassault Systèmes, car contrairement à toutes les offres de confiance, nous avons ainsi une pérennité assurée avec des capacités d’investissements qui nous permettent de continuer notre développement.

La deuxième différence notable est que 3DS OUTSCALE a été la première organisation ou entreprise à avoir été certifiée SecNumCloud. 3.1 en 2019, 3.2 en 2023. 3DS OUTSCALE est ainsi leader dans la maîtrise de cette qualification qui a des exigences pas faciles à mettre en œuvre, et qui fait maintenant partie de l’ADN 3DS OUTSCALE.

La troisième différence est que 3DS OUTSCALE est dans un écosystème dont font aussi partie Mistral AI, NumSpot, une quarantaine de partenaires dans notre Marketplace, et cela nous permet d’envisager sereinement la continuation de notre développement avec notre infrastructure solide. Nous avons notre orchestrateur propre (Tina OS Cloud Orchestrator), contrairement à d’autres fournisseurs liés avec des composants américains (voir le cas des problématiques rencontrés par les clients à la suite du rachat de VMware par Broadcom), et nous avons donc la maîtrise de notre destinée à cet égard. Ces trois éléments nous assurent une très forte croissance.

Global Security Mag : Quelles sont vos appréhensions par rapport à EUCS (European Union Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services / Projet de certification européenne pour les services Cloud) ?

Philippe Miltin : Pas d’appréhensions car nous n’en avons aucune espérance, car les organisations et entreprises américaines qui fournissent l’ensemble de la Défense européenne à part des pays comme la France, tiennent dans leurs mains l’Europe, et à ce jour le discours de cette dernière en la matière est atlantiste et pas européen. La réalité, c’est qu’en aucun cas, 3DS OUTSCALE n’a la prétention de pouvoir remplacer les hyperscalers qui ont à ce jour une avance très importante. La question pour nous, n’est pas « ou » mais « et ». Le positionnement des organisations et entreprises américaines vis-à-vis de l’Europe, est de dire « nous ne pourrons jamais être remplacées », ce en quoi elles ont raison.

En revanche, elles oublient de dire qu’il s’agit d’une bataille du « ou » face au « et ». En effet, le « et » est tout à viable, c’est-à-dire que les entreprises et organisations françaises et européennes se doivent d’avoir leurs propres infrastructures et leurs propres moyens en interne, en s’appuyant sur des Clouds américains pour un certain nombre de choses, et pour les données sensibles, s’en remettre également aux Clouds souverains. Cela fonctionne parfaitement bien. L’architecture hybride est aujourd’hui de mise dans toutes les entreprises ou organisations matures (ce n’est pas forcément le cas pour les startups), et c’est la réalité quotidienne du terrain.

Global Security Mag : Un autre sujet d’actualité est NIS 2. En quoi cela peut-il représenter une opportunité ou pas pour 3DS OUTSCALE ?

Philippe Miltin : NIS 2 sera une opportunité à partir du moment où nous serons dans ce cadre-là, que les gens comprennent la notion du « et » et le fait que nous avons des solutions crédibles et viables. Ce raisonnement vaut aussi par rapport aux autres directives et règlements européens. En général, les industriels européens ont compris depuis un moment, qu’il était temps d’avoir des alternatives souveraines qui les protègent en matière de lois extraterritoriales par rapport aux américains, sur notamment des sujets de propriété intellectuelle, commerciaux ou financiers, sur lesquels ils étaient largement exposés. Les gouvernements ont une vision géopolitique normale liée par la Défense, et les industriels en ont une autre car ils connaissent bien les enjeux de la guerre économique qui est une réalité de tous les jours.

Global Security Mag : Quels seraient vos messages clés pour nos lectrices et lecteurs sur ces sujets de l’IA et de la Souveraineté ou Confiance numériques ?

Philippe Miltin : Notre message clé, c’est que 3DS OUTSCALE a une offre d’IA Générative souveraine de bout en bout avec Mistral AI. Le partenariat avec NumSpot (Un actionnariat privé et public 100% français ; Acteur de Cloud Souverain composé de la Banque des Territoires / Caisse des Dépôts, Docaposte, Dassault Systèmes, Bouygues Télécoms,) accélère notre business et nous donne une grande confiance en l’avenir.