Perle Systems remporte un Globee® Award for Information Technology 2024

juillet 2024 par Marc Jacob

Perle Systems a été récompensée dans le cadre de la 19e édition des Globee® Awards for Information Technology 2024. Ces prestigieuses distinctions mondiales récompensent les entreprises qui affichent des performances exceptionnelles grâce à leur technologie innovante et de pointe, à leurs solutions de cybersécurité et à leurs services. Ce prix souligne les contributions remarquables apportées par les routeurs cellulaires IRG lorsqu’ils sont utilisés dans les infrastructures réseau LTE.