PC IA, faut-il s’équiper tout de suite ?

septembre 2024 par Laurent Sirgy, Regional Director France, Southern Europe, Middle East and Africa, Kingston

Cela laisse penser que les PC IA seront bientôt le standard. Mais quel est leur véritable usage ? Actuellement, bon nombre d’applications optimisées pour ces PC concernent la vidéoconférence, la gestion de projets et les outils de création.

On pourrait croire que l’usage de cette technologie est encore limité, mais ces applications représentent les balbutiements de l’intégration de l’IA. Le potentiel de croissance reste immense. Elles visent des secteurs où le besoin est élevé et où l’IA présente des bénéfices indéniables. Bien que cela puisse paraître restrictif, c’est un niveau de démarrage logique. Plutôt que de se préoccuper de cette portée apparemment limitée, il faut voir cela comme une étape d’évolution. À mesure que la technologie IA évoluera et se démocratisera, ses applications se multiplieront considérablement, et les secteurs concernés aujourd’hui constitueront des champs d’expérimentation. En outre, ces applications contribuent à optimiser les écosystèmes hardware et software, établissant ainsi les fondements d’une incorporation plus vaste de l’IA.

Quand procéder à une mise à jour ?

Les PC IA vont transformer notre manière de travailler. Les DSI risquent d’être enclins à les adopter rapidement pour profiter d’une productivité accrue, d’une sécurité renforcée, d’une confidentialité améliorée et d’une plus faible latence. Cependant, certaines sociétés pourraient différer leurs investissements, car les nouvelles technologies sont généralement coûteuses au début et les applicatifs encore peu nombreux.

Dans un secteur en développement, il peut être judicieux de mettre à jour les appareils actuels avec de la mémoire DDR5 de dernière version et des SSD NVMe pour profiter au mieux des applicatifs IA naissants. Cela sera déterminé en grande partie par le budget disponible, des exigences et du cycle de mise à jour technologique de chaque société. Si les DSI choisissent d’acquérir de PC IA neufs, ils devront éviter les modèles dont les composants sont soudés à la carte mère plutôt qu’imbriqués, car cela pourrait limiter les possibilités de stockage, de mémoire et de fonctionnalités. »

Les DSI doivent soigneusement évaluer au montant du renouvellement par rapport aux exigences actuelles et futures de leur société. À mesure que les applications IA collectent des données sur les utilisateurs et leur utilisation des terminaux, les exigences en stockage et en mémoire vont croitre. Sous-estimer ces nécessités lors de l’intégration des PC IA pourrait s’avérer coûteux sur le long terme. Il est donc essentiel de planifier en gardant l’avenir à l’esprit.