Paytweak lance Paytweak.ai

novembre 2024 par Marc Jacob

Depuis 2015, Paytweak s’est imposé comme le pionnier des solutions de paiement sécurisé à distance grâce à son service de lien de paiement. Avec des connexions directes à près de 500 prestataires de services de paiement (PSP) dans le monde et la clientèle internationale des plus grandes marques du Retail, du Luxe, du travel et de l’industrie, Paytweak fait un bond en avant en lançant Paytweak.ai, une solution inédite qui anticipe et prévient la fraude avant même qu’elle ne se produise. Un service désormais ouvert à tous depuis le 17 septembre 2024