Patrowl nomme Pauline APRETNA au poste de VP of Sales

mai 2024 par Marc Jacob

Patrowl annonce la nomination de Pauline APRETNA au poste de Directrice commerciale et entérine son passage à l’échelle sur un marché de la cybersécurité très porteur.

Pauline APRETNA a pour mission de construire la prochaine étape de la stratégie commerciale de Patrowl, avec l’objectif de doubler le chiffre d’affaires de la société tous les ans pendant 3 ans et d’accompagner son passage à l’échelle. Elle prendra en charge le développement d’une équipe commerciale déjà très active sur le marché intérieur, qu’elle entend positionner maintenant en Europe, notamment au Royaume-Uni.

Pauline APRETNA veut toutefois renforcer ses effectifs avant la fin de l’année 2024, dans toutes ses branches et ses métiers : Business Development Representative, Account Executive, Customer Success Manager.

Cette phase cruciale, qui annonce le passage à la scale-up, est aujourd’hui enclenchée. Patrowl, dont les clients lui renouvellent régulièrement leur confiance, a su démontrer son adéquation aux besoins du marché de la cybersécurité.

Pauline APRETNA a pris ses fonctions le 2 avril 2024.

33 ans, diplômée de l’École de commerce de Toulouse et titulaire d’un master à l’École européenne de commerce de Barcelone (ESEC), Pauline APRETNA a débuté chez CHANEL puis chez Procter & Gamble où elle a évolué jusqu’au poste de négociatrice auprès de grandes centrales d’achat. Elle rejoint ensuite CybelAngel et accède en quelques années au poste de Head of Sales sur le marché francophone. Elle accompagne alors l’entreprise dans toute sa phase d’hypercroissance. Puis elle opte pour l’éditeur TEHTRIS avant d’intégrer Patrowl en prenant la direction du pôle commercial.