Participez à l’évènement « RGPD : quel impact économique ? », le 20 mai 2025

avril 2025 par CNIL

Plus de 5 ans après l’entrée en vigueur du RGPD, la CNIL et la Direction générale du Trésor organisent le 20 mai prochain un événement académique pour évaluer son impact économique. Cette rencontre rassemblera des économistes spécialistes du sujet ainsi que des régulateurs français et européens.

Le règlement général de protection des données (RGPD), entré en application en mai 2018, a marqué le cadre institutionnel de l’économie numérique en Europe. A-t-il accru le bien-être économique des Européens ? Quel a été le coût de sa mise en œuvre ? Quels bénéfices économiques les entreprises peuvent-elles en retirer ? Sa mise en œuvre est-elle pleinement effective sur le terrain ? A-t-il eu un impact mondial ? En matière d’innovation, de confiance et de concurrence, quel est l’état des lieux à ce stade ?

De nombreux travaux empiriques, notamment d’économistes, se sont penchés sur ces questions ces dernières années, fondés sur des approches statistiques de plus en plus performantes. Mais ces études ont-elles couvert l’ensemble du champ ? Ces travaux donnent lieu à un riche débat académique tant en Europe qu’en Amérique du Nord et leurs conclusions intéressent tant les régulateurs que les citoyens.

Pour faire le point sur ces questions, la CNIL et la Direction générale du Trésor organisent un événement académique international, le mardi 20 mai à partir de 13 h à 18 h. Rassemblant économistes experts du sujet et régulateurs français et européens, il vise à tirer les leçons de la mise en œuvre du RGPD avec un angle nouveau, plus économique et concret.

RGPD : Quel impact économique ?

Mardi 20 mai 2025, de 13 h à 18 h

à la CNIL et en ligne

Programme de l’évènement

L’événement se tiendra en anglais avec traduction simultanée en français.

Accueil à partir de 13h00

Évènement animé par Grazia CECERE, professeure d’économie à l’Institut Mines Télécom, Business School

14h00

Ouverture par Marie-Laure DENIS, présidente de la CNIL

14h15

Intervention de Dorothée ROUZET, cheffe économiste de la direction générale du Trésor

14h40

Table ronde n°1 - Études d’impact économique et réglementation RGPD, méthodologie et principales leçons

Modération : Tom REYNOLDS, chef économiste de l’ICO - Information Commissioner’s Office (autorité de protection des données britannique)

Olivier MICOL, chef de l’unité Protection des données à la Commission européenne (direction générale de la Justice et des Consommateurs - DG JUST C3)

Klaus MILLER, professeur adjoint en marketing à l’École des Hautes études commerciales (HEC) de Paris

Sam CAO, docteure en philosophie, professeure adjointe d’économie à l’École d’économie de Stockholm

Andrea RENDA, directeur de recherche au CEPS (Center for European Policy Studies - Centre d’études de la politique européenne) à Bruxelles et professeur à l’Institut européen universitaire de Florence

15h45

Intervention de Philippe AGHION, professeur d’économie au Collège de France et à la London School of Economics

16h20

Table ronde n°2 - Impact du RGPD sur l’innovation, la concurrence, aspects d’interrégulation

Modération : Bertrand du Marais, Conseiller d’État, membre du Collège de la CNIL

Nicholas MARTIN, docteur en sciences politiques, chercheur à l’Institut Fraunhofer, Allemagne

Clarisse GIROT, cheffe de l’unité gouvernance des données et vie privée à l’OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques

Patrick WAELBROECK, professeur d’économie industrielle à Télécom Paris

Aymeric PONTVIANNE, chef de la mission analyse économique, CNIL

17h25

Conclusion par Alessandro ACQUISTI, professeur associé à l’université Carnegie Mellon, États-Unis

