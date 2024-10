Partenariat Check Point et Heights Telecom pour sécuriser les réseaux domestiques

octobre 2024 par Marc Jacob

Le rôle des « gateways » ou passerelles domestiques - les dispositifs qui connectent les réseaux domestiques à Internet - est devenu plus critique que jamais. Ces routeurs, autrefois considérés comme de simples canal d’accès à Internet, sont aujourd’hui les gardiens d’écosystèmes intelligents entiers, contrôlant tout, des caméras de sécurité aux appareils connectés. Toutefois ceci a un coût : les routeurs sont de plus en plus ciblés par les cybercriminels, d’où la nécessité d’une sécurité solide.

En réponse à cette menace croissante, Heights Telecom s’est associé à Check Point Software Technologies pour lancer le Heights Cyber Dome, une solution de sécurité de nouvelle génération qui intègre l’agent Quantum IoT Protect Nano de Check Point directement dans les passerelles domestiques de Heights Telecom. Cette collaboration offre une protection complète, fournissant la première ligne de défense pour les réseaux domestiques.

Pour lutter contre ces menaces en constante évolution, Heights Telecom a introduit Heights Cyber Dome, alimenté par Check Point Quantum IoT Protect Nano Agent. Cette solution révolutionnaire transforme les passerelles domestiques en dispositifs hautement sécurisés, offrant une protection contre les cyberattaques les plus avancées.

L’agent Quantum IoT Protect Nano est une solution de sécurité embarquée légère qui surveille en permanence les vulnérabilités des routeurs et des appareils IoT. En s’appuyant sur la technologie Control Flow Integrity (CFI), il empêche les exploits avancés tels que les injections de shell, la corruption de la mémoire et le détournement du flux de contrôle. L’agent Nano fournit également une protection en cours d’exécution, garantissant que les attaques du jour zéro - des vulnérabilités inconnues jusqu’alors - sont bloquées avant qu’elles ne puissent causer des dommages.

Cette solution innovante offre plusieurs avantages clés :

● Prévention des menaces en temps réel : Le Nano Agent assure une surveillance et une protection continues dès la mise sous tension du routeur, en bloquant les menaces en temps réel sans perturber les performances du réseau.

● Zero-Day Defense : Protège les appareils contre les attaques zero-day, où des vulnérabilités non découvertes auparavant sont exploitées par les cybercriminels.

● Prévention des logiciels malveillants sophistiqués : Défend contre les attaques d’États-nations, les infections par botnet, les ransomwares et autres menaces de logiciels malveillants sophistiqués.

Heights Cyber Dome ne s’arrête pas à la sécurité au niveau des appareils. La solution intègre la technologie « clean pipe » de Check Point, qui sert de système de filtrage numérique pour tout le trafic entrant au niveau du fournisseur d’accès. Cette technologie est conçue pour filtrer le trafic malveillant, tel que les logiciels malveillants et les attaques DDoS, avant qu’il n’atteigne le réseau domestique.

Cette approche garantit que les utilisateurs restent protégés, même contre les attaques à grande échelle et à fort volume. Pour les FAI, la technologie « clean pipe » réduit les perturbations du réseau, préservant ainsi l’expérience des clients tout en minimisant les interruptions de service coûteuses.

Le Cyber Dome de Heights est conforme à La loi sur la résilience cybernétique (CRA), la directive sur la sécurité des réseaux et de l’information (NIS2) et la loi sur la sécurité des produits et des infrastructures de télécommunications (PSTI). La solution garantit ainsi que les passerelles domestiques répondent à des exigences réglementaires strictes tout en offrant une protection complète contre les accès non autorisés. La non-conformité peut avoir de graves conséquences, notamment des amendes substantielles et une atteinte à la réputation. Cependant, en adhérant à ces réglementations, Heights Telecom n’évite pas seulement ces risques, mais apporte également une confiance accrue aux fournisseurs d’accès Internet et aux consommateurs.