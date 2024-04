Partenaire principal de l’édition 2024 du Forum InCyber, Hexatrust et ses adhérents engagés pour la filière cybersécurité et du cloud de confiance

avril 2024 par HEXATRUST

Pour la 7ᵉ année consécutive, Hexatrust était le partenaire principal du Forum InCyber 2024 (FIC), l’évènement de référence en matière de sécurité et de confiance numérique, qui s’est déroulé du 26 au 28 mars à Lille. Avec 45 entreprises adhérentes présentes et deux pavillons au salon cette année, Hexatrust, groupement des acteurs français et européens de la cybersécurité et du cloud de confiance, participe au rayonnement et à la valorisation de la filière.

Pour cette 16ᵉ édition du Forum InCyber, évènement majeur du début d’année pour le secteur, Hexatrust a vu les choses en grand, avec deux pavillons pour cette édition. Au total, ce sont 45 entreprises adhérentes qui étaient présentes au sein de ces deux espaces avec notamment une salle d’arcade Hexarcade, destinée à sensibiliser à la cybersécurité via le serious game.

Le pavillon principal et historique d’Hexatrust a eu l’honneur d’accueillir une délégation de parlementaires, mais aussi Madame la ministre Marina Ferrari, secrétaire d’État chargée du numérique, avec laquelle Jean-Noël de Galzain a eu l’occasion d’échanger et de présenter certains fleurons de l’écosystème de la cybersécurité et du cloud de confiance. "Nous sommes fiers d’avoir pu présenter certains de nos adhérents à Madame la ministre, Marina Ferrari, qui répondent aux défis croissants en matière de cybersécurité. Nous avons pu démontrer notre expertise, mais aussi notre détermination à agir pour le développement de solutions cyber souveraines”, a souligné Jean-Noël de Galzain, Président d’Hexatrust.

Le Forum InCyber 2024 intervenait dans un contexte particulier pour la filière française et européenne, avec l’entrée en vigueur de la directive européenne NIS 2 au deuxième semestre 2024. Hexatrust a présenté sa brochure capacitaire qui regroupe les solutions cyber souveraines, proposées par les entreprises adhérentes d’Hexatrust, répondant aux futures obligations de NIS 2. Ce guide facilite ainsi l’identification des fournisseurs adaptés pour répondre aux besoins de sécurité et de conformité des organisations, permettant à chacune de comprendre facilement l’impact concret de la directive et de trouver des solutions appropriées.

Le FIC 2024 était aussi l’occasion pour Hexatrust et ses adhérents de lancer les Universités d’Été de la Cybersécurité et du Cloud de Confiance (UECC), qui auront lieu le 5 septembre prochain à Station F. Avec des invités de marque, des tables rondes centrées sur les préoccupations des RSSI, plus de 70 exposants et de 1000 visiteurs attendus, les UECC 2024 s’imposent comme l’évènement phare de la rentrée de la filière.