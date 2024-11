« Paroles d’ados, regards de pros » : le podcast d’Info Jeunes France pour aider les familles à comprendre cyberharcèlement, fake news et réseaux sociaux

Cet univers numérique, s’il offre des opportunités inédites d’échange et de découverte de soi et de ses talents, soulève également des défis de taille. Cyberharcèlement, surconsommation de contenu, exposition aux fake news ou encore protection des données personnelles figurent parmi les principales préoccupations des parents, souvent démunis face à ces enjeux.

À un âge où les jeunes construisent leur identité et leur autonomie, les écrans sont devenus des espaces d’expression mais aussi des terrains de confrontation, parfois risqués.

Pour répondre à ces problématiques, Info Jeunes France lance « Paroles d’ados, regards de pros », une initiative nationale combinant podcasts et Cafés des parents. Cette action vise à accompagner les familles dans leur compréhension et leur gestion des usages numériques des jeunes, en mêlant témoignages, expertise et dialogue intergénérationnel.

Dès le 20 novembre 2024, les premiers podcasts seront disponibles sur toutes les grandes plateformes d’écoute, ouvrant la voie à un cycle de rencontres dès 2025 dans toute la France.

Un réseau de proximité engagé depuis plus de 15 ans

Depuis 60 ans, l’information jeunesse constitue une politique publique majeure, incarnée aujourd’hui par Info Jeunes France. Ce réseau fédère 1 100 structures labellisées et mobilise 2 500 professionnels pour accompagner plus de 3 millions de jeunes par an. Présent en métropole et en Outre-Mer, il offre un accompagnement personnalisé, adapté aux réalités locales et aux attentes des familles.

L’organisation se distingue par :

• Une forte proximité territoriale : grâce à des structures fixes, des dispositifs mobiles et des actions hors les murs, Info Jeunes intervient dans les quartiers, établissements scolaires et lieux fréquentés par les jeunes ;

• Une double gouvernance : 70 % des structures sont portées par des collectivités locales, 30 % par des associations. Cette diversité permet une réponse sur-mesure aux besoins de chaque territoire ;

• Une expertise reconnue : forte d’un personnel qualifié et d’une approche transversale, l’organisation se concentre sur trois grands axes : le numérique, la citoyenneté et la parentalité.

« Paroles d’ados, regards de pros » : accompagner les parents dans l’ère numérique

Ce projet novateur combine deux initiatives complémentaires :

1. Une série de 6 podcasts thématiques ;

2. Les Cafés des parents, espaces d’échange conviviaux.

Les podcasts : des réponses claires à des questions complexes

À partir du 20 novembre 2024, une série de podcasts sera disponible sur les principales plateformes (Spotify, Deezer, Apple Podcasts). Chaque épisode de 20 à 30 minutes explore des problématiques spécifiques liées au numérique :

• Cyberharcèlement, avec Angélique Gozlan (psychologue) ;

• Données personnelles, avec Jennifer Elbaz (CNIL) ;

• Fake news, avec Virginie Sassoon (CLEMI) ;

• Jeux vidéo, avec Yann Leroux (psychologue) ;

• Sexualité en ligne, avec Charline Vermont (sexologue) ;

• Réseaux sociaux, avec Béatrice Kammerer (journaliste).

Les podcasts s’appuient sur des témoignages de jeunes, suivis des analyses et conseils pratiques d’experts, offrant aux parents des clés pour comprendre et agir.

Les Cafés des parents : renforcer le dialogue familial

Au cours de l’année 2025, des Cafés des parents seront organisés sur tout le territoire. Ces rendez-vous mensuels, d’une durée de 1h30 à 2h, permettront aux parents de partager leurs expériences, de poser des questions et d’échanger avec des professionnels formés.

• Thématiques abordées : les mêmes que celles des podcasts ;

• Lieu : établissements scolaires, centres Info Jeunes, ou locaux partenaires ;

• Objectif : fournir un espace d’écoute et de soutien, tout en partageant des ressources locales pour aller plus loin.

Pourquoi cette action est essentielle ?

Les usages numériques des jeunes évoluent rapidement, creusant parfois un fossé avec leurs parents. Les problématiques comme le cyberharcèlement, les fake news ou la gestion des données personnelles ne sont pas des abstractions : elles impactent directement la vie quotidienne des familles.

« Paroles d’ados, regards de pros » offre des réponses concrètes à ces enjeux. En mêlant podcasts et rencontres locales, Info Jeunes France crée des espaces de dialogue et d’apprentissage, permettant aux parents et jeunes de mieux comprendre et naviguer ensemble dans l’univers numérique.

Un format hybride, accessible à tous

• Podcasts gratuits : disponibles en ligne pour toucher les familles, même dans les zones rurales ;

• Formations pour les professionnels : un programme dédié renforcera les compétences des professionnels Info Jeunes pour accompagner les parents.

Une expertise éprouvée dans l’éducation numérique

Depuis 2016, Info Jeunes France s’est positionné comme un acteur majeur de l’éducation aux médias et à l’information (EMI). À travers des initiatives concrètes et innovantes, le réseau accompagne chaque année des milliers de jeunes et de professionnels dans leur appropriation des usages numériques.

• Le Vrai du Faux : outil pédagogique emblématique, il est déployé auprès de 30 000 jeunes par an par 700 animateurs formés. Cet outil interactif aide à distinguer les faits des opinions et à identifier les fausses informations ;

• Ceci n’est pas un cahier de vacances ! : conçu pour les 13-18 ans, ce support ludique et éducatif mêle jeux, exercices et activités sur les enjeux numériques. Disponible dans les structures Info Jeunes et les établissements partenaires, il contribue à sensibiliser les jeunes de manière engageante ;

• Da(y)ta : une journée pour jouer avec les données : cette formation immersive invite les participants à explorer le rôle des données dans leur quotidien à travers 10 ateliers interactifs. Elle a déjà formé des dizaines de professionnels à Paris, Lyon et Bordeaux.

Avec « Paroles d’ados, regards de pros », Info Jeunes France poursuit son engagement en élargissant son action aux parents, renforçant ainsi une dynamique d’éducation numérique intergénérationnelle.

Une vision tournée vers l’avenir

Le lancement de « Paroles d’ados, regards de pros » marque une nouvelle étape dans la stratégie d’Info Jeunes France. En combinant des actions locales de proximité avec des outils accessibles à tous, le réseau vise à :

• Consolider son rôle d’expert en éducation numérique, en s’adressant à la fois aux jeunes, aux familles et aux professionnels ;

• Encourager le dialogue intergénérationnel, en créant des espaces d’échange où parents et enfants peuvent mieux se comprendre ;

• Renforcer l’autonomie des familles, en leur fournissant les ressources nécessaires pour accompagner les jeunes face aux défis numériques.

Info Jeunes France aspire également à inscrire ses initiatives dans une dimension plus large, en intégrant ces enjeux dans les politiques publiques de jeunesse et en mobilisant des financements à la hauteur des défis actuels. Ce projet, à la croisée des générations et des enjeux sociétaux, ambitionne de construire un avenir numérique inclusif et éclairé pour tous.

