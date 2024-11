Panne Microsoft : Est-ce une bonne idée d’unifier ses outils auprès d’un seul acteur ?

novembre 2024 par Frans Imbert-Vier, CEO d’UBCOM

« L’indisponibilité des services Teams de Microsoft vendredi dernier sur la zone USA et ce lundi sur la zone Europe démontre une fois de plus que l’unification des outils de communication auprès d’un seul et même acteur peut avoir des incidences opérationnelles sévères pour énormément d’organisations, de la petite à la grande. L’incident Microsoft, qui n’est pas élucidé à cette heure, aurait pu arriver à n’importe qui d’autre. Mais il ne devrait cependant JAMAIS se produire, Microsoft ayant conçu des architectures à très haute disponibilité pour garantir le service. Mais cela ne suffit pas.

De tels incidents se reproduiront de plus en plus. Plusieurs raisons expliquent cette récurrence. D’abord, les usages sont intensifiés et cela met à rude épreuve les infrastructures qui, au départ, étaient surdimensionnées pour devenir peu à peu sous-dimensionnées. La seconde, c’est le risque cyber où les attaques DDoS génèrent des sollicitations que les infrastructures ne peuvent parfois plus tenir.

Enfin, Microsoft est une société financière, au même titre que CrowdStrike ; la sous-traitance est de plus en plus utilisée au détriment des compétences de plus en plus rares en raison de la demande qui explose. Pour compenser, c’est l’opportunité de s’interroger sur la redondance d’une technologie et, quitte à la choisir, autant la prendre souveraine. L’offre Private Discuss est un bon exemple, de plus en plus utilisée par les COMEX et les DSI au titre du secours. »