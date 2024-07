Panne IT mondiale systèmes Windows – commentaire Dynatrace

juillet 2024 par Alois Reitbauer, Chief AI Strategist, Dynatrace

Alois Reitbauer, Chief AI Strategist, Dynatrace : « Compte tenu de la complexité croissante des logiciels, tous les développeurs de logiciels et toutes les organisations sont susceptibles de subir des pannes. Lorsque des pannes surviennent, les organisations doivent être en mesure d’identifier la cause première et d’y remédier immédiatement. Les approches basées sur l’IA sont devenues essentielles pour les opérations informatiques complexes à déployer, car les processus manuels ne peuvent pas suivre. Une approche de l’IA basée sur la puissance des trois (prédictive, causale et générative) est de plus en plus critique pour aider les organisations à fournir une disponibilité et une performance optimales des logiciels et à minimiser les perturbations de l’expérience de l’utilisateur final. »