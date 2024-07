Panne informatique mondiale CrowdStrike – commentaire Acronis

juillet 2024 par Kevin Reed, CISO chez Acronis

CrowdStrike a connu une panne mondiale importante, qui a eu un impact sur divers services et causé des problèmes tels que des erreurs d’écran bleu sur les systèmes Windows. La panne était liée à des problèmes avec l’agent CrowdStrike, ce qui a entraîné des perturbations dans plusieurs régions, notamment aux États-Unis, en Australie et en Allemagne. Les vols d’avions ont été cloués au sol et de nombreux utilisateurs ont été confrontés à des problèmes de connectivité. Le commentaire de Kevin Reed, Chief Information Security Officer, Acronis :