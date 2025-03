Palo Alto Networks Prisma SASE 5G est lancé

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Avec le développement de la numérisation, associée à la connectivité massive des appareils, la sécurisation des appareils connectés 5G et la protection des données partagées entre eux sont plus importantes que jamais. Les fournisseurs de services continuent de développer et d’innover dans la connectivité réseau 5G d’entreprise pour répondre à l’augmentation rapide de la main-d’œuvre hybride et des besoins de mobilité dans les applications d’IA autonomes, les voitures autonomes connectés, les drones, dans les usines, et plus encore. À mesure que la demande sur les réseaux mobiles augmente pour les appareils connectés à la 5G, le besoin d’une sécurité complète augmente également, en particulier en raison de l’augmentation de l’utilisation de l’IA par les cyber-attaquants. Chaque attaque peut désormais être une nouvelle attaque zero-day, atteindre plus de cibles avec facilité et évoluer à des vitesses ultra-rapides, en contournant les défenses du réseau mobile 5G.

Prisma® SASE : protéger les clients entreprises des fournisseurs de services 5G

Avec Prisma SASE 5G, Palo Alto Networks permet aux opérateurs d’offrir une sécurité sans friction à leurs entreprises clientes en matière de connectivité 5G. Cette solution cloud-native de sécurité Zero Trust, tirant parti de la puissance de Precision AI, établit un nouveau standard en matière de cybersécurité et permet de :

• Tirer parti du SASE livré dans le cloud pour de nouvelles opportunités de revenus. En tirant parti d’une interconnexion cloud SASE, cette nouvelle solution permet une intégration rapide dans les réseaux 5G des opérateurs, améliorant le délai de mise sur le marché pour leurs entreprises clientes et améliorant la sécurité des données, des appareils, des utilisateurs et des applications sur la 5G avec un minimum de changements d’infrastructure. Prisma SASE 5G s’intègre parfaitement au réseau 5G pour fournir une couverture mondiale, une souveraineté des données, une fiabilité et une résilience de pointe pour répondre aux besoins changeants des entreprises clientes.

• Fournir une connectivité sécurisée différenciée avec une authentification basée sur la carte SIM. Prisma SASE 5G permet aux fournisseurs de services de rester pertinents auprès des entreprises clientes en utilisant leur authentification basée sur la carte SIM et en identifiant de manière unique les utilisateurs 5G. Les fournisseurs de services peuvent sécuriser la connectivité pour tous les appareils, applications et utilisateurs 5G à tout moment, n’importe où tout en maintenant des politiques et une visibilité granulaires.

• Protéger les entreprises contre les menaces évasives avec la sécurité Zero Trust. Prisma SASE alimenté par l’IA aide à détecter, protéger et défendre contre les menaces potentielles, telles que les menaces zero-day et les logiciels malveillants, en sécurisant tout le trafic transitant par le réseau 5G qui accède à Internet, au SaaS et aux applications privées.

Palo Alto Networks continue de donner la priorité à l’innovation en matière de SASE et de 5G, en collaborant avec des partenaires et des clients, comme Singtel et NTT DATA, pour permettre une sécurité complète de confiance zéro pour les entreprises et les organisations du monde entier.

Ng Tian Chong, directeur général de Singtel Singapour : "Avec la numérisation rapide, la cyber-résilience devient encore plus critique pour les opérations commerciales. Nous comprenons que naviguer dans le paysage complexe de la sécurité des réseaux peut être intimidant, c’est pourquoi nous avons facilité la tâche de nos entreprises clientes avec nos solutions réseau CUBE. Grâce à notre partenariat avec Palo Alto Networks, nous ajoutons la convergence SASE unifiée à notre gamme de solutions d’entreprise pour offrir à nos clients professionnels une meilleure sécurité et des performances dans les environnements distribués, ainsi que SecaaS pour nos clients en itinérance afin qu’ils puissent profiter de leurs voyages en toute sérénité."

Élan continu avec les partenariats 5G privés

La sécurité 5G de niveau entreprise de Palo Alto Networks permet aux organisations de se protéger contre les dernières menaces et d’assurer une sécurité complète dans un paysage réseau en constante évolution. La combinaison des plates-formes de sécurité de Palo Alto Networks avec des technologies et des services innovants de partenaires 5G aide les clients à intégrer la sécurité dès la conception, de leurs réseaux, protégeant ainsi l’ensemble de l’infrastructure 5G, du cœur jusqu’à la périphérie, ainsi que son trafic essentiel aux missions critiques.

Les nouvelles solutions et intégrations comprennent :

• Anterix : L’intégration du spectre Anterix garantira que les pare-feu durcis de Palo Alto Networks sont entièrement optimisés pour les réseaux LTE privés (PLTE) en 900 MHz, permettant aux services publics et autres fournisseurs d’infrastructures critiques de déployer des solutions de haut débit sans fil privé sécurisées, fiables et performantes.

• Nokia : L’intégration du pare-feu nouvelle génération de Palo Alto Networks avec Nokia offre aux clients une sécurité de premier ordre pour leurs réseaux OT, facilitant la mise en œuvre des principes de Zero Trust pour protéger les appareils IoT industriels grâce à une détection des menaces en temps réel et à l’identification des vulnérabilités.

• NTT DATA : Cette nouvelle solution associe le NGFW de Palo Alto Networks à l’architecture Private 5G de NTT DATA afin d’offrir aux clients une meilleure visibilité réseau, des capacités de détection et de réponse aux menaces pour sécuriser leurs environnements IT et OT.

• NVIDIA : La série VM de Palo Alto Networks (pare-feux NGFW logiciels) combinée aux DPU NVIDIA BlueField-3 sécurise la 5G et l’IA en périphérie avec une performance multipliée par 10, tout en appliquant des mesures de sécurité renforcées. Cette solution permet aux entreprises et aux opérateurs de réduire les coûts d’infrastructure et de sécuriser les réseaux mobiles et les infrastructures critiques.

• OneLayer : Cette intégration étend les capacités des NGFW de Palo Alto Networks en permettant un avitaillement sans intervention humaine et en intégrant des informations détaillées sur les types d’appareils et les nouveaux protocoles présents dans les réseaux IT et OT des entreprises. Cela garantit une surveillance complète et un contrôle de sécurité efficace sur une surface d’attaque élargie, tout en facilitant l’intégration à grande échelle.

• Pente : En exploitant les NGFW de Palo Alto Networks avec l’Hypercore de Pente, cette intégration offre une visibilité sur toutes les applications, services, abonnés et appareils d’un réseau sans fil privé, permettant ainsi aux clients de déployer des solutions sécurisées, simplifiées et multi-locataires pour les réseaux sans fil privés.

• Telenor : L’Open Lab de Telenor exploitera les technologies de Palo Alto Networks, notamment Cortex® Cloud, AI Runtime Security™, AI Access Security™ et AI Security Posture Management, afin d’offrir une orchestration de découpage réseau de bout en bout sans intervention manuelle. Cela permettra aux clients d’améliorer la visibilité, de mieux contrôler le trafic des réseaux mobiles et d’assurer une sécurité de haut niveau.

Stephan Litjens, vice-président, Enterprise Campus Edge Solutions chez Nokia Cloud and Network Services : "En collaboration avec Palo Alto Networks, nous fournissons des solutions avancées de sécurité périmétrique et Zero Trust adaptées aux environnements de technologie opérationnelle (OT) alimentés par des réseaux sans fil privés. Notre collaboration garantit que l’infrastructure critique bénéficie d’une sécurité robuste, évolutive et prête pour l’avenir, permettant une protection transparente du réseau OT."

Jim Frey, analyste principal chez Enterprise Strategy Group : « L’intérêt pour la 5G en tant que technologie réseau principale continue de croître parmi les grandes et petites entreprises, qu’il s’agisse de formats mobiles, de réseaux sans fil fixes ou privés. Bien que les équipes réseau et de sécurité reconnaissent les avantages uniques de la 5G, elles préfèrent largement appliquer les technologies et pratiques de cybersécurité qu’elles utilisent déjà et maîtrisent parfaitement pour le reste de l’infrastructure réseau. Les opérateurs capables de concilier ces deux exigences auront un avantage concurrentiel sur le marché des services 5G.