Palo Alto Networks lance Prisma SASE 3.0

mai 2024 par Marc Jacob

Palo Alto Networks annonce ses dernières innovations pour garantir et pérenniser la sécurité des environnements de travail et celles des collaborateurs grâce au lancement de Prisma® SASE 3.0. Cette nouvelle version étend le modèle Zero Trust aux appareils gérés et non gérés, grâce à un ensemble unique de fonctionnalités : • Premier navigateur d’entreprise du marché nativement intégré, • Sécurité des données basée sur l’intelligence artificielle, • Amélioration dynamique des performances applicatives, permettant un gain jusqu’à un facteur 5.

Dans l’environnement de travail actuel, les employés exigent la liberté d’être productifs de n’importe où, en utilisant n’importe quel appareil et en accédant à n’importe quelle application. Les implémentations SASE héritées actuelles ne répondent pas à ces besoins, ce qui entrave l’innovation et l’agilité. Prisma SASE 3.0 intègre des fonctionnalités avancées pour relever de nombreux défis rencontrés par les entreprises qui s’appuient sur les données pour piloter leurs activités :

• Prisma Access Browser protège les organisations grâce à un navigateur d’entreprise intégré nativement qui étend la protection Zero Trust aux appareils non gérés en quelques minutes. La sécurité basée sur l’IA identifie jusqu’à 2,3 millions de nouvelles attaques uniques chaque jour. Depuis 2022, plus de la moitié des employés, entrepreneurs et tiers accèdent aux données de l’entreprise à partir d’appareils BYOD (Bring Your Own Device) tels que des ordinateurs portables et des appareils mobiles personnels, selon Forrester.[1] Avec Prisma SASE 3.0, les responsables IT et sécurité peuvent surveiller et contenir les menaces en temps réel, permettant ainsi au personnel d’utiliser en toute sécurité n’importe quel appareil pour accéder à n’importe quelle application depuis n’importe où.

• La sécurité des données basée sur l’IA est la fonctionnalité révolutionnaire en matière de précision de classification des données pour la solution de sécurité des données déjà complète de Palo Alto Networks. Cette classification basée sur les LLM (Large Language Models), une première dans l’industrie, combine les points forts des modèles de Machine Learning (ML) sensibles au contexte avec la puissance de la compréhension du langage naturel basée sur les LLM pour augmenter la précision de l’analyse comportementale ML afin de surveiller et de protéger l’emplacement et le déplacement des données sensibles. Prisma SASE 3.0 permet aux applications SaaS, GenAI et cloud de stimuler la croissance de l’entreprise tout en sécurisant les données de l’entreprise.

• La fonctionnalité d’accélération des applications (App Acceleration) offre des performances jusqu’à 5 fois supérieures à celles d’un accès direct via Internet, garantissant ainsi une productivité et une sécurité maximales. Prisma SASE avec App Acceleration est la première solution SASE du marché capable d’accélérer les applications individuellement pour chaque utilisateur, grâce à une technologie brevetée de reconnaissance des applications. Palo Alto Networks collabore avec des fournisseurs de services cloud et d’applications d’entreprise de premier plan, notamment Amazon Web Services (AWS), Slack, ServiceNow, Google, Zoom et SAP, pour améliorer les performances des applications, offrant ainsi à ses clients communs des temps de réponse plus rapides.