Palo Alto Networks et Deloitte étendent leur alliance stratégique à l’échelle mondiale

octobre 2024 par Marc Jacob

Palo Alto Networks et Deloitte annoncent l’extension de leur alliance stratégique dans les régions EMEA et JAPAC, mettant à la disposition des clients de Deloitte les solutions de cybersécurité alimentées par l’IA de Palo Alto Networks® et des offres conjointes à l’échelle mondiale. Le nouveau contrat s’appuie sur la longue collaboration entre les deux organisations, accélérant l’adoption de capacités de cybersécurité de pointe et aidant les clients à réaliser les avantages de la plateforme.

De nombreuses organisations peinent à gérer un nombre croissant de produits de cybersécurité pour sécuriser leurs activités. Cela crée un environnement hétérogène qui peut augmenter la complexité opérationnelle et la difficulté à atteindre les résultats de sécurité essentiels. La plateforme, le passage à une plateforme intégrée en lieu et place de solutions ponctuelles incompatibles, aide à réduire les frontières de ces solutions disparates pour aider les organisations à améliorer leur posture de sécurité tout en stimulant l’efficacité opérationnelle. En embrassant cette approche, Deloitte a consolidé plusieurs solutions ponctuelles en adoptant les plateformes de sécurité Cloud et Réseau de Palo Alto Networks.

Deloitte proposera les solutions de sécurité de Palo Alto Networks sur ses plateformes dédiées à la sécurité réseau, à la sécurité du cloud et à celle des opérations de sécurité. Ceci va permettre aux clients d’évoluer vers la consolidation et de bénéficier des avantages des solutions alimentées par l’IA qui ingèrent des données intégrées, créant de meilleurs résultats et des insights d’IA exploitables. Ceci comprend donc :

● La détection et la réponse aux menaces cyber : pour aider les clients à transformer leurs opérations de sécurité grâce à la plateforme Cortex XSIAM® alimentée par Precision AI, qui combine les capacités de SIEM, SOAR et XDR pour simplifier les opérations et accélérer la réponse aux menaces cyber. La propriété intellectuelle (PI) de Deloitte peut accélérer la modernisation du SOC grâce à la consolidation d’une pile technologique hétérogène, à l’adoption de manuels de réponse aux incidents complexes, à l’intégration avec les principales plateformes de gestion des services informatiques (ITSM), à l’agrégation et l’orchestration des journaux d’événements, afin d’aider les clients à réduire la complexité technique tout en améliorant l’efficacité opérationnelle.

● La sécurité du cloud :pour aider les clients à créer une posture de sécurité plus proactive afin de protéger leurs environnements, du code au cloud. Les offres de sécurité cloud conjointes de Deloitte et Palo Alto Networks, lancées il y a un an, peuvent aider à améliorer la sécurité des applications et des infrastructures natives du cloud en constante évolution. La propriété intellectuelle de Deloitte et ses connaissances spécifiques à l’industrie aident les clients à réduire les risques, à promouvoir la sécurité "shift left", où le cadre de sécurité harmonisé du cloud de Deloitte, les flux de travail opérationnels et les capacités d’automatisation et d’orchestration alimentées par l’IA sont déployés pour améliorer les capacités natives de Palo Alto Networks Prisma® Cloud.

● L’Adoption du Zero Trust : pour aider les organisations à élaborer une stratégie, concevoir, mettre en œuvre, exploiter et accélérer l’adoption de Zero Trust grâce à la combinaison de la plateforme de sécurité réseau intégrée et innovante de Palo Alto Networks et de la propriété intellectuelle, des intégrations de flux de travail et des services gérés de Deloitte.