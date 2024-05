Palo Alto Networks dévoile un ensemble de nouvelles solutions de sécurité

mai 2024 par Marc Jacob

Palo Alto Networks dévoile un ensemble de nouvelles solutions de sécurité conçues pour aider les entreprises à contrer les attaques générées par l’intelligence artificielle (IA) et à sécuriser efficacement l’IA dès sa conception. Grâce à Precision AI™, sa nouvelle innovation exclusive qui combine le meilleur du Machine Learning (ML) et du Deep Learning (DL) avec l’accessibilité de l’IA générative (GenAI) en temps réel, le leader mondial de la cybersécurité propose une sécurité basée sur l’IA capable de surpasser les adversaires et de protéger de manière plus proactive les réseaux et les infrastructures.

Palo Alto Networks intègre Precision AI à l’ensemble de ses plateformes - Strata™, Prisma® et Cortex® - offrant de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins critiques des entreprises :

• Contrer l’IA par l’IA implique l’utilisation de mesures de sécurité basées sur l’IA pour combattre et neutraliser les impacts négatifs potentiels ou les risques associés à l’utilisation malveillante de l’IA. Présentation de :

o La suite de sécurité Precision AI propose des services de sécurité avancés alimentés par Precision AI, notamment le filtrage d’URL avancé, la prévention avancée des menaces, Advanced WildFire® et la sécurité DNS avancée. Ces services exploitent l’IA en ligne pour prévenir les menaces web sophistiquées, les menaces zero-day, les attaques furtives de type "command-and-control" et les attaques de piratage DNS.

• Sécuriser l’IA dès sa conception crée un écosystème d’IA sécurisé qui priorise l’intégrité des cadres de sécurité de l’IA, améliore la conformité et minimise l’exposition des données dès les premières phases de développement jusqu’au déploiement.

• La sécurité d’accès à l’IA permet aux employés d’une organisation d’utiliser les outils d’IA en toute confiance, en offrant aux équipes de sécurité une visibilité complète, des contrôles robustes, une protection des données et des mesures proactives de prévention des menaces.

• Prisma Cloud AI Security Posture Management (AI-SPM) sécurise l’écosystème d’IA des organisations en identifiant les vulnérabilités et en priorisant les mauvaises configurations dans les modèles, les applications et les ressources. Il améliore la conformité et minimise l’exposition des données, renforçant ainsi l’intégrité de votre cadre de sécurité de l’IA.

• La sécurité d’exécution de l’IA aide à développer des applications basées sur l’IA en toute confiance en sécurisant l’ensemble du écosystème d’applications d’IA, en protégeant contre les menaces d’exécution telles que les injections de prompt, les dénis de service de modèle, les sorties non sécurisées et bien plus encore.

• Les nouvelles fonctionnalités Code to Cloud™ basées sur l’IA comprennent l’analyse des chemins d’attaque et de la surface d’explosion de l’IA, ainsi qu’une remédiation guidée qui permet de prémunir face aux risques complexes, de découvrir les chemins de faille potentiels, ainsi que la façon dont les risques peuvent se propager à partir d’une exploitation initiale et les étapes pour remédier rapidement à la situation.

• Simplifier la sécurité grâce à l’IA est possible grâce aux copilotes alimentés par Precision AI sur les trois plateformes de Palo Alto Networks, qui vont au-delà du discours médiatique pour offrir une sécurité plus autonome :

o Basée sur le contexte - comprendre véritablement l’intention de l’utilisateur

o Actionnable - effectuer et automatiser les actions de l’utilisateur

o Proactive- faire remonter les alertes et fournir les meilleures pratiques

o Support - fournir une assistance intégrée au produit et des workflows de création de tickets

Palo Alto Networks et Precision AI pérennisent les opérations des métiers

L’IA devrait devenir l’un des catalyseurs d’efficacité, d’expérience et de croissance le plus important dans tous les secteurs d’ici 2030. Deloitte rapporte ici que le marché de la cybersécurité de l’IA devrait atteindre 102,78 milliards de dollars d’ici 2032, ce qui témoigne de l’adoption généralisée de l’IA. Si l’IA est une aubaine pour les entreprises, elle est également fortement exploitée par les acteurs malveillants pour des attaques zero-day furtives, uniques et dommageables que les solutions de sécurité traditionnelles ne peuvent pas détecter. Pour quantifier cela, Palo Alto Networks observe en moyenne 2,3 millions de nouvelles menaces uniques chaque jour qui n’existaient pas la veille et bloque en moyenne 11,3 milliards de menaces en ligne par jour - ce qui renforce l’urgence d’adopter la plateforme et Precision AI.

« Dans l’environnement actuel d’adoption et de déploiement accéléré de l’IA, les organisations doivent comprendre que l’entrée est égale à la sortie de manière exponentielle. L’entrée étant le volume et la qualité des données via des solutions et des systèmes intégrés qui produiront la sortie IA précise pour permettre les résultats souhaités », commente Frank Dickson, vice-président de groupe chez IDC.

Les bénéfices de Precision AI de Palo Alto Networks se concrétisent grâce à l’approche plateforme de Palo Alto Networks. Cette approche favorise des fonctionnalités intégrées et une accessibilité accrue aux données. La plateforme élimine les silos entre solutions disparates, ce qui permet de rationaliser la sécurité et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Les clients de Palo Alto Networks reconnaissent les avantages majeurs de l’adoption d’une plateforme unifiée de produits de sécurité étroitement intégrés dans les environnements réseau, cloud et SOC.

– Disponibilité : Les nouvelles solutions Palo Alto Networks alimentées par Precision AI seront globalement disponibles au quatrième trimestre de l’exercice 2024 et au premier trimestre de l’exercice 2025.