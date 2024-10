Palo Alto Networks dévoile de nouvelles solutions de sécurité OT

octobre 2024 par Marc Jacob

Selon le dernier rapport de Palo Alto Networks et ABI Research sur l’État de la sécurité des OT en 2024, 70% des organisations industrielles ont subi une cyberattaque sur leur environnement OT l’année dernière. Près de 25 % de ces organisations ont subi des attaques ayant entraîné des arrêts opérationnels et perturbé la continuité des activités.

La solution Palo Alto Networks OT Security protège tous les environnements OT, y compris les réseaux, les actifs, les opérations à distance et les réseaux 5G. Il offre également une visibilité et des fonctionnalités spécifiques pour aider les clients à simplifier leurs opérations et à accroître leur efficacité.

Les nouvelles fonctionnalités incluent différentes possibilités et notamment :

• Améliorer les opérations à distance avec un accès sécurisé et facile à déployer pour l’OT : l’accès à distance privilégié fourni via le nouveau navigateur Prisma permettra aux équipes de sécurité OT de gérer les opérations à distance. Cette solution simplifie le déploiement et renforce la sécurité en fournissant un accès sécurisé et immédiat aux systèmes OT critiques à tous les utilisateurs autorisés, y compris les sous-traitants et les partenaires. Il prend en charge l’accès temps réel et l’enregistrement de session pour les flux de travail essentiels, garantissant ainsi la protection des environnements critiques tout en facilitant la gestion de l’accès à distance.

• Corriger rapidement les vulnérabilités critiques de l’OT sans interrompre les opérations : assurer la sécurité des actifs OT existants peut s’avérer difficile, en particulier lorsque les correctifs risquent de perturber les opérations. L’application de “virtual patching” guidés avec la solution de sécurité OT industrielle permet aux équipes de sécurité d’atténuer rapidement les vulnérabilités critiques sans provoquer de temps d’arrêt. Propulsé par Precision AI, il automatise l’inventaire des actifs, évalue les risques et hiérarchise les vulnérabilités pour permettre la protection des systèmes difficiles à corriger entre les cycles de correctifs réguliers ou les fenêtres de maintenance. Cela évite les interruptions et prolonge la durée de vie de ces actifs, garantissant ainsi que les opérations critiques restent ininterrompues et sécurisées.

• Protéger les actifs industriels distants dans des environnements difficiles : les opérations industrielles doivent parfois se dérouler dans des conditions difficiles, face à la pluie, au vent et à des températures extrêmes. Le pare-feu durci de la série PA-400R offre une sécurité fiable adaptée aux environnements difficiles et limités en espace, comme les sous-stations électriques et les usines. Faciles à installer, même sur des rails DIN, ils incluent des modèles dotés d’une connectivité 5G pour maintenir les sites distants connectés. Grâce à des fonctionnalités telles que des capacités de défaillance de câblage, ces pare-feu garantissent une sécurité et une connectivité continues, contribuant ainsi à réduire les coûts tout en protégeant les infrastructures critiques.