PAIX Data Centres Annonce une Collaboration avec le Fonds Souverain De Djibouti pour Construire un Centre de Données Neutre vis a vis des cloud et des Operateur à Djibouti

mai 2024 par Marc Jacob

AIX Data Centres annonce une collaboration stratégique avec le Fonds Souverain de Djibouti pour construire un centre de données neutre vis a vis des cloud et des opérateurs à la pointe de la technologie à Djibouti. Ce projet phare représente une étape importante dans le développement de l’infrastructure numérique de l’Afrique et souligne l’engagement des deux parties à favoriser l’innovation et la croissance dans la région.

L’association entre PAIX Data Centres et le Fonds Souverain de Djibouti réunit l’expertise industrielle et la connaissance locale pour offrir des services de centres de données de classe mondiale adaptés aux besoins uniques de Djibouti et de la région plus large de l’Afrique de l’Est. Le nouveau site servira de plaque tournante stratégique d’interconnexion pour les fournisseurs de services Internet (FSI), les fournisseurs de cloud, les institutions financières et les entreprises à la recherche d’une infrastructure fiable et évolutive pour soutenir leurs initiatives numériques.

Dix câbles sous-marins se connectent à Djibouti, avec d’autres câbles en construction, faisant du centre de données un point d’accès clé pour PAIX et ses clients qui souhaitent desservir les marchés émergents de la région.

PAIX achètera le terrain, les bâtiments et l’équipement du centre de données. L’installation disposera d’environ 4645 m2 carrés d’espace utilisable et jusqu’à 5 mégawatts de puissance critique. La première phase devrait ouvrir en 2026.

PAIX Djibouti offrira une infrastructure de pointe, y compris des systèmes de refroidissement avancés, des sources d’alimentation redondantes et des mesures de sécurité robustes, pour garantir des performances optimales et une fiabilité pour les applications et services critiques. Avec une capacité de plusieurs mégawatts, le centre de données répondra aux besoins diversifiés des clients de divers secteurs, en leur fournissant les outils et ressources nécessaires pour accélérer l’innovation et stimuler le succès commercial.

PAIX Data Centres et le Fonds Souverain de Djibouti restent engagés à fournir des solutions de centres de données de premier ordre qui répondent aux besoins évolutifs des clients et contribuent à la croissance et à la prospérité de Djibouti et de la région plus large de la Corne de l’Afrique. PAIX Data Centres est déjà en activité à Accra au Ghana et à Nairobi au Kenya.

• Wouter van Hulten, PDG de PAIX Data Centres, déclare : « L’investissement de PAIX dans JIB1 le positionne au carrefour de la connectivité entre l’Afrique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie. Le solide hub réseau créé par l’agrégation de multiples points d’atterrissage de câbles sous-marins se connectant aux câbles terrestres fait de Djibouti une porte d’entrée très attrayante. Nous avons reçu un fort intérêt de la part de nos clients de connectivité, CDN, médias sociaux et cloud cherchant à desservir les marchés émergents accessibles par ces câbles. Nous prévoyons de développer des hubs magnétiques de cloud et de contenu prospères à Djibouti. »

• Raza Hasnani, directeur général chez Africa50, déclare : « Nous sommes ravis de soutenir PAIX dans son partenariat avec le Fonds Souverain de Djibouti pour développer ce projet, qui renforcera davantage le positionnement de Djibouti en tant que hub de connectivité en Afrique. Le développement de centres de données en Afrique jouera un rôle clé dans la fourniture de données abordables et une plus grande connectivité au continent. »

• Slim Feriani, PDG du Fonds Souverain de Djibouti, déclare : « En tant que cœur de l’économie numérique de l’Afrique, Djibouti joue un rôle stratégique dans la facilitation de la connectivité entre l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie. PAIX Djibouti servira de catalyseur pour l’inclusion numérique et le développement économique, permettant aux entreprises de débloquer de nouvelles opportunités et de réaliser leur plein potentiel à l’ère numérique. »

• Norman Albi, PDG d’AFR-IX telecom, un client de PAIX déclare : « Reconnaissant la position pivot de Djibouti dans le paysage des communications de l’Afrique, nous attendons avec impatience les avantages que ce partenariat entre PAIX Data Centers et le Fonds Souverain de Djibouti apportera à la région. Ce développement nous remplit d’un grand enthousiasme alors que nous anticipons l’exploitation des options de connectivité améliorées facilitées par ce centre de données de pointe. Voici au succès de cette entreprise collaborative. »

PAIX Data Centres est un fournisseur de solutions de centres de données, offrant des installations et des services pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises à travers l’Afrique. Avec un accent sur la fiabilité, la neutralité des transporteurs, la scalabilité et la sécurité, PAIX Data Centres permet aux organisations de tirer parti de la puissance de la technologie et de conduire la transformation numérique. Des FSI et fournisseurs de cloud aux institutions financières et entreprises, PAIX Data Centres propose des solutions innovantes qui alimentent la croissance et le succès dans l’économie numérique d’aujourd’hui pour les entreprises de toutes tailles.