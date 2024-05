Paessler obtient la certification ISO 9001

mai 2024 par Marc Jacob

Paessler obtient la certification ISO 9001, norme de management de qualité

reconnue dans le monde entier

DIN EN ISO 9001 désigne la norme la plus courante pour les systèmes de gestion de la qualité, publiée par

l’Organisation internationale de normalisation. A travers un référentiel de différentes exigences, elle définit un cadre

dans lequel les entreprises doivent s’inscrire afin d’assurer un management de la qualité élevée et constante, la

satisfaction des clients et le bon fonctionnement des processus.