Paessler annonce la nomination de Dinesh Senanayake en tant que nouveau COO et CFO

juillet 2024 par Marc Jacob

Paessler annonce l’arrivée de Dinesh Senanayake au poste de directeur des opérations (COO) et directeur financier (CFO). Grâce à son expérience de la gestion des opérations et des finances internationales dans divers environnements et son parcours professionnel international dans de nombreux pays, il dispose des qualités pour diriger les équipes mondiales de Paessler dans l’avenir.

Dinesh Senanayake a rejoint Paessler en mai dernier, après avoir occupé divers postes de direction au sein d’entreprises dirigées par leurs fondateurs, cotées en bourse et financées par des fonds d’investissement privés. Au cours de sa carrière, il s’est concentré sur l’évolution des stratégies mondiales de vente et de marketing, sur la gestion de l’expérience client et sur l’accompagnement des équipes mondiales dans le changement. La combinaison de ses expertises opérationnelles, financières et administratives constitue un socle solide pour les missions qu’il va devoir accomplir chez Paessler.

Avant de rejoindre Paessler, Dinesh Senanayake occupait le poste de directeur de l’exploitation et directeur financier chez Ventiv Technology, où il mené avec succès l’intégration de la gestion financière et opérationnelle, apportant des améliorations aux revenus récurrents, aux ventes, aux services professionnels et à la gestion des produits. Son leadership naturel au service de la conduite du changement d’entreprises dirigées par leurs fondateurs sera précieux pour Paessler, qui vient d’annoncer l’investissement stratégique réalisé dans l’entreprise par Turn/River Capital. M. Senanayake mettra à profit sa double expertise opérationnelle et financière pour stimuler l’innovation et l’excellence opérationnelle chez Paessler.

Pour maîtriser les conditions de plus en plus complexes du marché mondial, M. Senanayake considère qu’il est essentiel d’offrir aux clients des produits robustes en mesure de répondre à des cas d’usages polyvalents. Avec le soutien du nouvel investisseur de Paessler, Turn/River Capital, il est prêt à faire avancer l’entreprise, en mettant les investissements au service de l’innovation, afin de garantir la qualité de l’offre et d’élargir le portefeuille de produits et de services de Paessler.

Dinesh Senanayake va aider Paessler à se tourner vers de nouveaux marchés. En stimulant l’innovation, il va permettre aux clients d’économiser des ressources et d’identifier des possibilités efficaces de réduire leurs coûts grâce à la surveillance. Cette optimisation continue de l’offre permettra aux clients de Paessler de disposer d’une vue d’ensemble de leur infrastructure informatique, OT et IoT.