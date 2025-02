OVHcloud lance Object Storage Standard 3-AZ dans la région de Paris

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

OVHcloud annonce la disponibilité de son Object Storage dans la région 3-AZ de Paris. Fort d’un portefeuille Public Cloud composé de plus de 40 produits et services, OVHcloud offre dorénavant un modèle de déploiement 3-AZ pour sa solution Object Storage.

Object Storage – Standard 3-AZ a été conçu pour répondre aux exigences les plus strictes s’agissant de résilience. A cette fin, la solution propose disponibilité des données et continuité de service. Object Storage – Standard 3-AZ est hautement adapté aux charges de travail cloud les plus critiques et s’illustrera dans des industries comme le domaine bancaire, la santé, l’assurance et les organisations gouvernementales.

L’état de l’art de la résilience pour les données critiques du Cloud

Dans nombre de verticales, et notamment l’e-commerce, les plateformes en ligne, le streaming media, les applications B2B et les services financiers, les applications sensibles et critiques requièrent une haute disponibilité des données. Pour ces applications, Object Storage – Standard 3-AZ distribue les données sur trois zones de disponibilité (AZ). En s’appuyant sur des data centers distincts et situés à proximité (quelques kilomètres entre chaque AZ), l’infrastructure a été spécifiquement conçue pour soutenir la perte d’une zone de disponibilité. Chaque AZ dispose de sa propre source d’alimentation électrique et d’un réseau à faible temps de latence pour s’assurer que les données restent en sûreté et accessibles, même si une AZ devait être concernée par une panne.

En cas de défaillance, la capacité de rapidement restaurer des données depuis le stockage 3-AZ minimise les temps d’arrêt et temps de reprise afin de maintenir la continuité de l’activité. Un modèle de déploiement 3-AZ prévient les interruptions de service : en cas d’incident affectant l’une des zones de la 3-AZ, le stockage demeure opérationnel et accessible dans les deux zones de disponibilité restantes. Conformément à ses engagements, OVHcloud Object Storage – Standard 3-AZ profite d’un SLA de 99,99%.

Pour renforcer davantage la résilience inhérente à l’architecture 3-AZ, et pour toujours plus de sécurité des données, les clients 3-AZ ont la possibilité de sauvegarder leurs données en un clic vers une autre région 1-AZ située en France. Ainsi, l’option Offsite Replication permet de répliquer automatiquement les données hébergées sur la région de Paris vers un des sites français OVHcloud : Strasbourg, Gravelines ou Roubaix.

Pour mieux répondre aux besoins clients, la feuille de route OVHcloud des régions multi zones de disponibilité, ou multi-AZ, intègre un certain nombre de produits Public Cloud. Durant le printemps, le Groupe lancera des versions Beta de solutions état de l’art comme les instances Compute (B3, C3 et R3), Block Storage et les solutions réseau avancées pour une consommation dans un modèle de déploiement multi-zone.

Solution réversible et haute protection des données

OVHcloud Object Storage – Standard 3-AZ est compatible S3* et répond aux demandes marché avec une prise en charge native de fonctions pour la réplication asynchrone, le versioning d’objets, et le verrouillage des objets. En offrant une interopérabilité optimale dans les environnements multi-cloud, Object Storage – Standard 3-AZ est compatible avec une large gamme de solutions de stockage comme Veeam, HYCU et Nextcloud.

Profitant des standards de sécurité et de protection de données les plus hauts sous la forme de la certification ISO 27001, la région 3-AZ Paris a reçu la certification HDS.

Prix et disponibilité

Object Storage – Standard 3-AZ est disponible dès à présent pour les clients européens dans la région Paris 3-AZ. La tarification démarre à 14 euros/To mensuel sans egress fees. Les volumes supérieurs à 500 To bénéficient d’un prix mensuel à 11 euros/To. L’option Offsite Replication est proposée à 4 euros / To par mois.

*S3 est une marque déposée d’Amazon Technologies, Inc. Les services OVHcloud ne sont ni sponsorisés, ni approuvés, ni affiliés à Amazon Technologies, Inc. de quelque manière que ce soit.