OVHcloud lance Managed Rancher Service pour gérer des applicatifs sur n’importe quelle plateforme Cloud et à l’Edge

septembre 2024 par Marc Jacob

OVHcloud annonce la disponibilité globale d’OVHcloud Managed Rancher Service. Complétant un portefeuille Public Cloud composé de plus de 40 produits et solutions recoupant un total de huit services différents avec la sécurité, le compute, le stockage, les bases de données, les services réseau, l’analytique, l’IA et le quantique, OVHcloud Managed Rancher Service vise à propulser les organisations à l’ère du Multi Cloud. Pour accompagner les entreprises dans leur usage croissant de plusieurs clouds (Public, Privé, On-Premises, etc) OVHcloud offre un service managé alliant contrôle, sécurité et productivité, dans un Cloud de confiance et réversible sans aucun verrouillage propriétaire.

À l’occasion de la KubeCon 2024, le Groupe lançait, au mois d’avril, la version Beta d’OVHcloud Managed Rancher Service. Maintenant disponible, OVHcloud Managed Rancher Service s’appuie sur l’outil d’orchestration le plus populaire et à la pointe de l’industrie qu’est Rancher. Il se destine aux entreprises de toutes tailles qui disposent de multiples clusters Kubernetes ou d’une architecture Multi Cloud. La solution complète Rancher de gestion Kubernetes a été développée en étroite collaboration avec SUSE pour permettre le déploiement et l’exécution de clusters Kubernetes partout et à l’échelle tout en supportant efficacement les plateformes d’applications modernes. Avec OVHcloud Managed Rancher Service, les clusters Kubernetes sont unifiés et la gestion des charges de travail s’adapte aux entreprises les plus exigeantes, notamment en termes de sécurité.

Disponible au sein du portefeuille Public Cloud, OVHcloud Managed Rancher Service s’appuie sur un déploiement privé complet de Rancher qui offre la gestion et l’orchestration des clusters Kubernetes sur n’importe quel Cloud. Avec un contrôle avancé des utilisateurs et une gestion via une interface unifiée, la solution donne accès à un catalogue de services qui peut être enrichit et intègre notamment l’observabilité, les services mesh, etc. Les capacités de gestion multi-clusters de Rancher permettent aux organisations de facilement déployer leurs nœuds existants sur l’infrastructure robuste d’OVHcloud. Qui plus est, l’architecture multi-tenant de Rancher combinée aux options d’authentification sécurisée et à l’ensemble des politiques de sécurité participent à la sûreté globale et à l’isolation de l’environnement de conteneurisation.

Protection des données et durabilité

OVHcloud Managed Rancher Service bénéficie de l’expertise reconnue d’OVHcloud en matière d’infrastructure, proposant un Cloud de confiance dans des datacenters respectueux de l’environnement. Les certifications ISO 27001 et HDS disponibles pour certains services offrent les plus hauts standards de sécurité et de protection des données. Par ailleurs, les datacenters OVHcloud tirent profit du modèle industriel unique du Groupe avec un système de watercooling qui contribue à des index de performances environnementales (PUE et WUE) parmi les meilleurs du secteur.

– Disponibilité

OVHcloud Managed Rancher Service offre une solution flexible, sécurisée et accessible pour la gestion de containers en s’appuyant sur l’orchestrateur Kubernetes leader du marché. Elle est disponible dès à présent avec un modèle de facturation à l’usage. Deux abonnements sont proposés avec OVHcloud Edition pour gérer les clusters Kubernetes hébergés chez OVHcloud et Standard pour prendre en charge les charges Multi Cloud.