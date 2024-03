OVHcloud inaugure son ordinateur quantique et annonce un nouveau programme éducatif

mars 2024 par Marc Jacob

En présence de Madame Sylvie Retailleau, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Marina Ferrari, Secrétaire d’État chargée du Numérique, et Monsieur Thomas Skordas, Directeur général adjoint de la DG CNCET de la Commission européenne, l’évènement célèbre la mise en route de l’ordinateur quantique MosaiQ de Quandela dans un des centres de données d’OVHcloud. Il préfigure ainsi l’avenir de l’innovation en Europe en s’appuyant sur les nombreux talents et technologies disponibles localement.

Préparer l’avenir du cloud avec l’informatique quantique

Démontrant un soutien indéfectible envers l’innovation, OVHcloud s’est porté acquéreur de l’ordinateur quantique Quandela dès mars 2023, envoyant de fait un message clair de support à l’ensemble de l’écosystème quantique en accord avec le programme « Je choisis la French Tech ». Le Groupe s’est depuis longtemps engagé dans le développement et la promotion d’un solide écosystème d’acteurs unis par des valeurs communes autour de l’innovation, de la protection des données et de l’ouverture. S’agissant du premier ordinateur à sortir des usines de Quandela, le système MosaiQ a été livré fin 2023 dans le centre de données d’OVHcloud pour installation et paramétrage subséquents. Il rejoint aujourd’hui les quelques ordinateurs quantiques déjà disponibles dans le cloud.

Le système MosaiQ est l’un des premiers du genre et utilise des faisceaux de lumière selon les principes de la photonique pour l’exécution des applications quantiques. Il permet à OVHcloud de montrer la voie pour que les acteurs européens investissent à leur tour dans les technologies quantiques dont les domaines d’application sont l’optimisation, la simulation et la sécurité. Le Groupe vise à utiliser la puissance de calcul de cet ordinateur quantique pour ses efforts en recherche et développement en vue de développer de nouvelles techniques en matière de sécurité mais aussi tester de nouveaux concepts et poser les fondamentaux des technologies européennes de demain pour les acteurs industriels. Il est attendu que l’informatique quantique propose des solutions aux problèmes réputés jusqu’alors insolubles dans les domaines de la cryptographie, de la simulation ou encore s’agissant du développement de nouveaux médicaments ou de systèmes moléculaires complexes ainsi que l’optimisation dans les transports et la logistique.

« Avec l’inauguration de cet ordinateur, le calcul quantique sera plus accessible et plus proche : nos entreprises doivent se saisir de MosaiQ pour accélérer leurs calculs et exploiter tout son potentiel. C’est grâce à l’innovation et l’audace de fournisseurs de cloud tels qu’OVHcloud et de startups telles que Quandela que notre pays pourra conforter sa place de leader européen des technologies quantiques dans un écosystème mondial où s’exerce une concurrence de plus en plus intense. » a pu déclarer Madame Marina Ferrari, Secrétaire d’État chargée du Numérique.

« Nous sommes fiers que le premier ordinateur quantique produit au sein de notre usine soit installé dans un des data centers d’OVHcloud et très enthousiastes qu’il soit désormais relié à leur cloud. C’est une étape majeure pour développer l’utilisation de nos technologies au cœur de la communauté européenne du quantique et de la recherche. Cela confirme tant nos ambitions que notre engagement pour la démocratisation de l’accès au calcul quantique pour l’industrie, la recherche et la communauté académique, indispensable pour construire un écosystème européen fort. » a indiqué Niccolo Somaschi, co-fondateur et CEO de Quandela.

Donner aux universités l’accès à l’informatique quantique par le cloud

OVHcloud est fier d’annoncer un programme éducatif à destination des étudiants de grandes écoles et universités dont celles appartenant notamment au consortium QuanTEdu-France telles que Télécom Paris. Ainsi, après examen de leur candidature, les étudiants auront accès gratuitement à la QPU de Quandela depuis OVHcloud. Qui plus est, ils pourront profiter de 80 heures d’accès à la gamme complète de notebooks quantiques proposée par le Groupe et incluant notamment les notebooks Alice & Bob, C12, Eviden, Pasqal et Quandela.

Avec ce nouveau programme éducatif, notamment salué par Madame Bettina Stark-Watzinger, Ministre fédérale allemande de l’Éducation et de la Recherche, le Groupe contribue activement au développement des talents et des compétences adéquates à un niveau européen. Il offre aux étudiants des technologies révolutionnaires leur permettant d’aider à développer des logiciels pour de nouveaux cas d’usage afin de relever de nouveaux défis.