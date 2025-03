OutSystems annonce la nomination de Joe Ghattas en tant que Directeur Général pour la France

mars 2025

Dans son nouveau rôle, Joe Ghattas a pour mission de tirer parti de l’essor des technologies low-code alimentées par l’IA tout en consolidant les partenariats stratégiques d’OutSystems. En France, l’entreprise va se focaliser sur ses clients clés et ses secteurs stratégiques, notamment l’assurance, la banque, le secteur public, l’énergie, la pharmaceutique et le retail. Joe Ghattas aura également pour objectif de soutenir les ambitions de l’entreprise visant à accélérer la transformation numérique des entreprises françaises.

La France investit massivement dans l’innovation numérique, consolidant ainsi sa position de leader en matière d’IA et de transformation technologique. Et pour cause, en amont du récent Sommet pour l’action sur l’Intelligence Artificielle, le gouvernement français a annoncé un investissement de 109 milliards d’euros dans des projets liés à l’IA, marquant une étape clé pour l’Hexagone. De plus, des initiatives telles que "France Relance" consacrent 100 millions d’euros pour stimuler la productivité à travers l’innovation. Avec un soutien fort du secteur public et privé, la France est idéalement positionnée pour adopter rapidement des technologies de pointe, telles que les plateformes low-code comme OutSystems, afin d’accélérer la modernisation et l’efficacité numériques. À l’échelle mondiale, Gartner* prévoit que d’ici 2025, 70 % des nouvelles applications développées par les entreprises utiliseront des technologies low-code ou no-code, contre moins de 25 % en 2020.

Joe Ghattas est un expert reconnu en matière de croissance d’entreprise et d’innovation technologique. En tant qu’ancien Regional Vice-Président pour le Royaume-Uni et l’Irlande chez OutSystems, il a joué un rôle clé dans l’expansion de l’entreprise dans le secteur public, en mettant l’accent sur la sécurité, la gestion des services et la modernisation des infrastructures numériques. Il a également occupé des postes de direction chez Cloudhouse et IBM SevOne, où il a piloté des initiatives stratégiques dans la transformation IT et l’efficacité opérationnelle. Il est titulaire d’un Bachelor of Science en ingénierie informatique de l’Université de Syracuse ainsi que d’un Master of Science en informatique de l’Université George Washington.