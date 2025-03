OUTSCALE Kubernetes as a Service (OKS) : la première plateforme managée et dédiée, disponible en quelques minutes sur le Cloud public qualifié SecNumCloud

mars 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Première plateforme managée, dédiée et permettant la création d’un environnement client en quelques minutes sur un Cloud public qualifié SecNumCloud 3.2, OKS garantit une isolation totale des environnements clients tout en offrant les performances et la flexibilité nécessaires aux entreprises et aux institutions publiques.

Une plateforme unique qui combine souveraineté, cloisonnement total et rapidité de déploiement :

● Clusters dédiés : chaque client bénéficie d’un environnement Kubernetes totalement isolé avec un “control plane” dédié, garantissant un cloisonnement et une protection optimale des données.

● Disponibilité immédiate : OKS permet de créer un environnement client en quelques minutes, permettant aux organisations de déployer leurs applications Cloud natives sans attendre.

● Sécurité et conformité maximales : disponible sur l’infrastructure Cloud public qualifiée SecNumCloud 3.2, OKS répond aux exigences les plus strictes en matière de cybersécurité et de protection des données.

OKS : la garantie d’un Cloud souverain interopérable

Alors que plus de 95 % des organisations auront recours aux conteneurs en production d’ici 2029 (Gartner), l’interopérabilité est devenue un enjeu stratégique majeur.

Dans ce contexte où les organisations adoptent massivement Kubernetes pour leurs architectures Cloud natives, OKS se démarque par une approche souveraine et hybride :

● Une infrastructure souveraine et certifiée : le Cloud public SecNumCloud 3.2, assurant une protection de bout en bout des données stratégiques.

● Un cloisonnement absolu : chaque entreprise dispose d’un environnement complètement étanche, évitant toute mutualisation des ressources.

● Une interopérabilité facilitée : tout en sécurisant leurs charges sensibles sur OKS, les organisations peuvent exploiter les Clouds de commodité pour une interopérabilité.

Une nouvelle expérience pour les charges IA/ML et les applications critiques

D’ici 2027, plus de 75 % des charges de travail AI/ML fonctionneront dans des environnements de conteneurs, contre moins de 50 % en 2024. (Source : Gartner)

OKS facilite l’orchestration des conteneurs et l’exécution des charges IA/ML, en offrant une expérience optimisée grâce à un déploiement rapide (cluster disponible en quelques minutes) et une gestion Kubernetes managée, garantissant une expérience fluide et sans complexité opérationnelle.

OUTSCALE : un positionnement stratégique renforcé sur le Cloud souverain

Avec OKS, OUTSCALE réaffirme son engagement à fournir des services Cloud “as a Service” qualifiés et répondant aux besoins des organisations les plus exigeantes. Ce service se distingue des offres mutualisées et garantit une alternative souveraine, agile et performante pour les entreprises souhaitant sécuriser leurs données et maîtriser leur stratégie Cloud.

Une vision portée par la souveraineté, la sécurité et la performance

“OUTSCALE Kubernetes as a Service constitue une réponse singulière et concrète aux exigences de souveraineté numérique, de sécurité renforcée et de performance attendues par les entreprises, éditeurs de logiciels et acteurs publics. Reposant sur notre Cloud public qualifié SecNumCloud 3.2, OKS offre une plateforme Kubernetes entièrement managée, déployée dans des environnements clients dédiés garantissant une isolation absolue et une conformité optimale aux exigences des industries critiques. Cette combinaison unique assure à nos clients une sécurité maximale, une agilité exceptionnelle et une élasticité totale grâce au Cloud public, permettant d’adapter instantanément leurs ressources à leurs besoins métiers, même dans les secteurs les plus exigeants.” déclare Thibaud Pietri, VP Cloud Infrastructure & Platform Services, OUTSCALE, Dassault Systèmes.

● L’offre est disponible depuis le 25 mars.

● Toutes les informations sur OUTSCALE Kubernetes as a Service (OKS) à retrouver ici :

https://fr.outscale.com/cloud-experience/outscale-kubernetes-as-a-service/

À propos d’OUTSCALE

OUTSCALE, marque de Dassault Systèmes, est le premier opérateur souverain et durable d’Expérience en tant que service. Révolutionnant la manière dont les organisations fonctionnent par notre approche du jumeau virtuel, nous donnons aux institutions et entreprises la possibilité d’exploiter pleinement leurs données, optimisant ainsi leurs opérations et favorisant la collaboration dans tous les secteurs. Chez OUTSCALE, nous mettons la souveraineté au cœur de nos solutions, permettant à nos clients de contrôler intégralement leurs informations stratégiques tout en bénéficiant d’une cyber-gouvernance et de notre expérience Cloud. En tant qu’acteur responsable, nous optimisons l’efficacité énergétique de nos infrastructures et encourageons nos clients à adopter des pratiques soutenables.