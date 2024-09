OUTSCALE EXPERIENCES À L’ÈRE DE L’IA ET DE LA SOUVERAINETÉ

septembre 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

OUTSCALE, marque de Dassault Systèmes, a présenté OUTSCALE EXPERIENCES, l’unique événement consacré à l’IA et à la souveraineté. Une journée qui a rassemblé les acteurs majeurs de l’innovation, ponctuée de conférences, tables rondes et masterclass avec des experts de renom tels que Guillaume Poupard (DGA Docaposte), Henri D’Agrain (Délégué Général du CIGREF), MISTRAL AI et bien d’autres.

À l’ère de la souveraineté numérique, OUTSCALE renforce sa position d’acteur visionnaire en annonçant des nouveautés majeures pour soutenir les entreprises dans leur transformation numérique, parmi lesquelles :

Le lancement de son offre LLMaaS, fruit du partenariat entre Mistral AI et Dassault Systèmes, OUTSCALE offre aux entreprises et institutions, une solution clé en main pour développer rapidement des applications d’IA générative, alliant performance, sécurité et souveraineté.

OUTSCALE renforce sa présence mondiale et développe la région SecNumCloud avec l’ajout d’une troisième zone de disponibilité (AZ) pour une résilience accrue.

OUTSCALE étend son offre avec la sortie prochaine de OUTSCALE Kubernetes as a Service (OKS) : une plateforme Kubernetes managée, souveraine et sécurisée, qui facilite le déploiement des applications “cloud native”, simplifie les opérations multi-cloud, et optimise les charges de travail IA, tout en assurant une conformité complète avec les réglementations françaises et européennes.

OUTSCALE : Pionnier de l’IA souveraine avec Mistral AI et Dassault Systèmes

Dans un contexte où la protection des données stratégiques et la souveraineté numérique sont devenues des priorités majeures pour les entreprises et les institutions, OUTSCALE annonce le lancement de son offre : Large Language Models as a Service (LLMaaS), une offre d’intelligence artificielle générative unique, conçue pour répondre aux plus hauts standards de sécurité, de performance et de conformité réglementaire.

Cette solution, développée dans le cadre du partenariat Dassault Systèmes et Mistral AI, permet aux organisations de créer et déployer rapidement des applications d’IA générative dans un environnement souverain et sécurisé, en garantissant la protection complète de la propriété intellectuelle et des données sensibles. LLMaaS repose sur le Cloud OUTSCALE, premier Cloud à avoir reçu la qualification SecNumCloud 3.2 de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information) en 2023. Cette qualification assure que les données hébergées sont immunisées contre les lois extraterritoriales, en particulier celles émanant de juridictions non européennes, offrant ainsi aux utilisateurs une totale maîtrise de leurs informations stratégiques.

Performance et protection des données

LLMaaS allie une performance de pointe à une sécurité renforcée. En utilisant les capacités d’IA générative de Mistral AI, les organisations peuvent exploiter des modèles commerciaux de langage grande échelle (LLM) pour des cas d’usage variés, allant de la création de contenu automatisé à l’optimisation des processus métiers, en passant par l’analyse prédictive et les systèmes de recommandation intelligents.

Le cloisonnement des données par client, combiné à une gestion stricte des adresses IP, renforce la sécurité en isolant les informations sensibles et en limitant leur accès uniquement aux utilisateurs autorisés. L’approche RAG (Récupération-Augmentation-Génération) protège les données en les rendant accessibles aux modèles d’IA uniquement lorsque c’est nécessaire. Cette méthode allie la génération de contenu et la récupération d’informations, tout en maintenant une sécurité élevée grâce à une segmentation stricte et un contrôle optimisé des flux IP, garantissant ainsi une protection maximale de l’intégrité et de la confidentialité des données.

Un champ infini d’innovations

L’IA générative représente un levier essentiel pour la transformation des entreprises. Avec LLMaaS, OUTSCALE met à disposition la capacité de déployer facilement et instantanément les modèles de LLM les plus performants de Mistral AI associés aux ressources Cloud adaptées.

Grâce à l’infrastructure souveraine d’OUTSCALE, les organisations peuvent innover en limitant l’exposition de leurs informations critiques à des risques de perte de contrôle.

Sécurité et conformité : L’avantage SecNumCloud 3.2

La solution LLMaaS s’appuie sur l’infrastructure Cloud qualifiée SecNumCloud 3.2 par l’ANSSI, attestant des plus hauts niveaux de sécurité, de résilience et de conformité réglementaire. En utilisant LLMaaS, les entreprises bénéficient d’une protection optimale associés aux certifications Hébergement de Données de Santé (HDS) et ISO 27001.

En confiant leurs données à un service souverain combinant LLM et Cloud, les organisations peuvent améliorer leur compétitivité et innover plus rapidement, tout en limitant les risques quant à leurs informations les plus sensibles.

L’IA générative est un levier clé de la transformation des entreprises. Avec LLMaaS, OUTSCALE offre la possibilité de déployer facilement et instantanément les modèles LLM les plus avancés de Mistral AI, associés aux ressources Cloud appropriées.

OUTSCALE Kubernetes as a Service (OKS) : La nouvelle plateforme de référence Cloud

OUTSCALE lance prochainement OUTSCALE Kubernetes as a Service (OKS), une plateforme Cloud managée, souveraine et sécurisée, conçue pour répondre aux besoins des organisations qui recherchent une solution efficace et moderne pour gérer et automatiser leurs applications via des conteneurs.

Cette offre permet de simplifier et d’automatiser le déploiement et la gestion des applications “Cloud native”, tout en assurant une interopérabilité entre les environnements multi-cloud (cloud publics et/ou privés).

OKS est conçue pour répondre aux défis croissants de flexibilité et d’efficacité des organisations modernes, notamment en matière d’optimisation des charges de travail liées à l’intelligence artificielle (IA) et aux applications critiques. Disponible sur le Cloud qualifié SecNumCloud 3.2, OKS garantit une haute disponibilité, l’interopérabilité et un niveau de sécurité maximal, tout en étant conforme aux réglementations françaises et européennes. Grâce à son isolation complète par client, OKS assure une protection accrue des données et une maîtrise totale des environnements de déploiement.

Avec la plateforme OKS, les organisations peuvent industrialiser leur système d’information en s’appuyant sur Kubernetes, bénéficier d’une scalabilité accrue et automatiser leurs processus, le tout via une solution qui garantit agilité, facilité de déploiement et interopérabilité entre différents environnements Cloud.

OKS est un atout essentiel pour les organisations qui souhaitent accélérer leur transformation numérique, tout en garantissant le respect des normes de sécurité les plus strictes, en améliorant la performance de leurs applications, et en offrant une grande agilité ainsi qu’une facilité de déploiement dans des environnements souverains et industriels.

"OUTSCALE est bien plus qu’un opérateur Cloud", déclare Philippe Miltin, CEO OUTSCALE, Dassault Systèmes. "Nous sommes un catalyseur de la transformation numérique, apportant à nos clients une maîtrise totale de leurs données stratégiques dans un environnement sécurisé et souverain. L’importance croissante de l’hybridation des systèmes d’information, soulignée récemment par l’ANSSI, confirme la pertinence de notre approche."