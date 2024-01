OUTSCALE et le boom du marché du cloud souverain

janvier 2024 par OUTSCALE

Selon David CHASSAN, Directeur de la Stratégie de OUTSCALE - Dassault

Systèmes, explique “Dans cette dynamique, le référentiel

SecNumCloud, dans sa version 3.2, de l’ANSSI (Agence Nationale de la

Sécurité des Systèmes d’Information) certifie les services de Cloud

souverains à l’état de l’art. OUTSCALE, pionnier dans le domaine

du cloud souverain depuis 2010, est ainsi le premier à qualifier

SecNumCloud 3.2 son Cloud Public par l’ANSSI, gage le plus élevé de

cybersécurité et de souveraineté. Avec cette certification, OUTSCALE

renforce sa position de leader en proposant des solutions cloud

souveraines conformes aux normes de cybersécurité les plus strictes.

Grâce à des approches de protection technique, juridique et

organisationnelle, OUTSCALE assure un niveau de sécurité optimal,

permettant aux organisations de se focaliser sur leur activité

principale. Cette avancée renforce la confiance des clients en la

capacité d’OUTSCALE à assurer la sécurité des données sensibles

dans l’usage de capacité GPU pour une IA souveraine, ou le stockage

objet ou encore le Cloud Privé Virtuel.”

La qualification SecNumCloud 3.2, OUTSCALE :

* permet aux services numériques de l’État et des institutions de se

conformer à la Doctrine “Cloud au centre” de la Première ministre

Elisabeth Borne, établissant ainsi un partenariat stratégique pour la

modernisation de l’action publique.

* assure la souveraineté des données hébergées dans le cloud

français en bénéficiant de l’immunité face aux lois

extraterritoriales.

* se distingue par l’utilisation de GPU disponibles sur un Cloud

souverain répondant aux besoins croissants de calculs intensifs liés

à l’IA tout en respectant des normes strictes de sécurité et de

souveraineté.

* permet de maîtriser la gouvernance et de déployer des solutions

d’IA hautement performantes et sécurisées. Elle offre la possibilité

de créer des environnements virtuels réalistes pour donner vie aux

projets complexes et sensibles.