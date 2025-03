Outpost24 lance trois nouveautés : CyberFlex, un module Dark Web et une MFA pour Windows et VPN

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Outpost24 renforce sa plateforme de cybersécurité avec trois annonces stratégiques destinées à offrir aux organisations une protection plus agile et proactive face à la montée en puissance des menaces numériques : le lancement de CyberFlex, une nouvelle solution AppSec intégrée, l’enrichissement de sa plateforme EASM avec un module Dark Web, et l’ajout par Specops (groupe Outpost24) d’une authentification multifacteur (MFA) pour Windows Logon, RDP et VPN.

CyberFlex : une vision unifiée et flexible pour sécuriser toutes les applications

Face à la complexification des surfaces d’attaque et à la croissance rapide des applications exposées sur Internet, Outpost24 dévoile CyberFlex, une nouvelle solution modulaire combinant ASM (Gestion de la surface d’attaque) et PTaaS (PenTesting-as-a-Service).

Avec CyberFlex, les organisations peuvent :

● Cartographier en continu l’ensemble de leurs applications exposées sur Internet – même les inconnues ;

● Réaliser des tests d’intrusion humains approfondis, basés sur la logique métier ;

● Classifier les risques selon leur criticité grâce à l’expertise d’une équipe de sécurité applicative basée en UE ;

● Gérer leurs ressources de manière fluide via un accord de consommation annuel flexible.

« CyberFlex est une réponse directe aux attentes de nos clients : une protection sur mesure, évolutive et pilotée par l’intelligence humaine, capable d’absorber la complexité croissante liée à l’adoption de l’IA. » — Omri Kletter, Chief Product Officer chez Outpost24

Dark Web : une veille proactive contre les menaces invisibles

Outpost24 renforce par ailleurs sa plateforme EASM avec un nouveau module de surveillance du dark web. Objectif : permettre aux équipes de sécurité d’anticiper les menaces émergentes en identifiant de manière automatisée et en temps réel les données sensibles, mentions ou échanges suspects concernant leur entreprise dans le dark web.

Ce module permet notamment :

● De détecter les ventes de données ou d’accès à l’entreprise ;

● D’identifier des préparatifs d’attaques ciblées ;

● De suivre les tendances de cybercriminalité dans son secteur ;

● De soutenir les investigations post-incidents en retrouvant d’éventuelles données compromises.

Le module bénéficie de sources exclusives et contrôlées, alimentées par une équipe dédiée d’experts en Threat Intelligence.

Specops Secure Access : l’authentification multifacteur enfin généralisée à Windows Logon, RDP et VPN

Dernier renforcement du portefeuille d’Outpost24 : la solution Specops Secure Access propose désormais une MFA complète pour les connexions Windows, RDP et VPN. Cette mesure essentielle répond à l’explosion des attaques par mots de passe (plus de 111 millions par jour selon Microsoft), et aux exigences croissantes des réglementations comme PCI DSS 4.0 ou le NIST SP 800-63B.

Spécialement pensée pour limiter les frictions utilisateurs, la solution offre :

● Une authentification secondaire intuitive à l’écran de connexion Windows ;

● Une compatibilité VPN et RDP via NPS/Radius ;

● Des options MFA flexibles, y compris en mode hors ligne.

Vers une sécurité proactive, centralisée et économique

Avec l’ajout de CyberFlex, du module Dark Web et de la MFA pour Windows Logon, RDP et VPN, Outpost24 propose désormais une plateforme de cybersécurité complète, unifiée et évolutive, pensée pour répondre aux nouveaux défis des organisations : multiplication des actifs exposés, explosion des attaques par mot de passe, et nécessité d’une réponse rapide, fondée sur des données exploitables.

Cette approche intégrée, mêlant automatisation, expertise humaine et flexibilité contractuelle, permet aux équipes de sécurité de mieux prioriser les risques, d’optimiser leurs ressources et de déployer des stratégies de défense efficaces, en continu.