Outpost24 déploie une fonctionnalité d’intelligence artificielle au sein de sa solution de protection contre les risques numériques (DRP)

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Une réponse à la densité informationnelle des outils DRP

Les outils de DRP (Data Risk protection) collectent de précieuses données issues de sources externes (réseaux sociaux, forums clandestins, dépôts de code, sites de type pastebin…), permettant d’identifier des compromissions de comptes, des usurpations de marque, des fuites de données ou encore des campagnes malveillantes émergentes. Mais ces informations, souvent abondantes, hétérogènes, voire rédigées en langues étrangères, sont parfois difficiles à interpréter rapidement.

Pour fluidifier l’analyse, Outpost24 introduit une fonctionnalité qui génère automatiquement une synthèse d’environ 25 mots pour chaque résultat. Cette synthèse vient remplacer l’extrait brut initial, tout en laissant l’accès aux détails complets pour un examen approfondi. Ainsi, un extrait de plusieurs paragraphes peut désormais être résumé en une phrase indiquant par exemple s’il s’agit d’une liste de mots de passe ou d’un extrait de code.

Un gain de temps et de lisibilité immédiat

Grâce à cette innovation, les utilisateurs bénéficient de plusieurs avantages :

1. Compréhension instantanée : les données complexes sont synthétisées dans un format clair et compréhensible.

2. Réduction du temps d’analyse : les équipes de cybersécurité peuvent prioriser plus rapidement les menaces nécessitant une action.

3. Traduction automatique : les contenus en langues étrangères (russe, chinois, etc.) sont synthétisés directement en anglais, facilitant la veille internationale.

Une IA souveraine pour protéger les données sensibles

Conscients de la nature sensible des résultats DRP, Outpost24 a fait le choix d’exécuter ces traitements IA sur ses propres serveurs, sans faire appel à des modèles hébergés par des tiers. Les données de ses clients ne sont donc jamais transférées hors de l’environnement sécurisé d’Outpost24.

L’IA au cœur de la gestion des surfaces d’attaque

Outpost24 poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle au sein de ses solutions EASM. En plus des synthèses DRP, la plateforme propose déjà la fonctionnalité Domain Discovery AI, qui détecte automatiquement les domaines liés à une organisation – légitimes comme non autorisés – et en évalue la posture de sécurité. Grâce à l’automatisation par IA, cette cartographie est plus rapide, plus complète et plus fiable.