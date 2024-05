Orange Middle East & Africa et Amazon Web Services s’associent pour proposer des technologies cloud à leurs clients en Afrique du Nord et de l’Ouest

mai 2024 par Marc Jacob

Avec les zones AWS Wavelength au Maroc et au Sénégal, les clients pourront utiliser les services AWS intégrés au réseau Orange pour créer des applications de traitement et de stockage des données au niveau local et fournir des expériences à faible latence aux utilisateurs, le tout de manière sécurisée. Les organisations des secteurs public et privé pourront exploiter l’infrastructure et les services AWS Wavelength et bénéficier de la sécurité, de l’évolutivité et de la fiabilité d’AWS.

Orange Middle East & Africa (OMEA) et Amazon Web Services, Inc. (AWS) ont annoncé aujourd’hui l’arrivée d’AWS Wavelength au Maroc et au Sénégal dans le courant de l’année. Cette solution permettra aux start-ups, aux entreprises et aux organismes publics de traiter et de stocker localement les données, de tirer parti des services AWS dans le cadre de la transformation numérique et de créer des applications à faible latence. Il s’agit des premières zones AWS Wavelength directement accessibles via des connexions sans fil et filaire (Internet). N’importe quel client pourra déployer et exécuter des applications en local sur les systèmes de calcul et de stockage d’AWS situés dans les datacenters d’Orange. Avec AWS Wavelength, les développeurs peuvent traiter des cas d’utilisation propres à des secteurs hautement confidentiels et réglementés qui exigent que les données restent au niveau local. C’est notamment le cas dans les télécommunications, la finance, le secteur public et la santé, mais aussi dans l’industrie du jeu vidéo qui s’appuie sur des applications à faible latence. Puisque les zones AWS Wavelength prolongent les services AWS à l’échelle locale, les clients peuvent facilement se connecter à leurs autres applications et accéder à l’éventail complet des services cloud d’une région AWS pour exploiter la sécurité, l’évolutivité et la fiabilité d’AWS.

Les services cloud enregistrent une forte demande en Afrique, où les secteurs Infrastructure as a Service et Platform as a Service devraient atteindre une croissance annuelle de 18 %, soit 13 milliards de dollars en 2028. Selon les premières informations recueillies par McKinsey, aucun ralentissement ne se profile dans l’adoption des services cloud en Afrique. Les nouvelles zones AWS Wavelength permettront aux clients d’exploiter les services cloud et de respecter les normes de conformité des applications exigeant un hébergement local des données.

Orange est l’un des plus grands opérateurs mondiaux de télécommunications, avec un total de 298 millions de clients dans le monde et une présence dans 26 pays, dont 18 pays d’Afrique et du Moyen-Orient. Partenaire de services AWS de niveau Avancé, Orange s’appuie sur une solide expérience d’accompagnement des entreprises dans leur parcours cloud. Avec ces nouvelles capacités d’infrastructures locales et les régions AWS existantes, Orange stimulera l’adoption du cloud en Afrique. Le groupe fera également office de client de référence des zones AWS Wavelength en exécutant certaines de ses charges de travail informatiques à l’échelle nationale pour accélérer la transformation numérique de l’entreprise.

Les zones AWS Wavelength sont généralement présentes dans les pays avec des régions AWS. L’annonce du jour dévoile un nouveau concept de zone AWS Wavelength qui répondra aux besoins des clients dans ces régions émergentes en proposant les services AWS dans les pays qui n’ont pas de région AWS ou de zone locale AWS. Puisque les clients peuvent déployer leurs applications sur les systèmes de calcul et de stockage d’AWS situés dans les datacenters d’Orange au Maroc et au Sénégal, le trafic applicatif est acheminé uniquement de l’appareil vers la zone AWS Wavelength locale, via le réseau Orange ou le réseau d’un autre fournisseur de services mobile ou Internet. Grâce à ce nouveau concept, les clients accèdent à une faible latence et à des contrôles granulaires de résidence des données. Ils peuvent ainsi se conformer aux exigences strictes d’hébergement local, notamment pour des raisons réglementaires, contractuelles ou de sécurité. La collaboration développera également les entreprises et start-ups numériques locales en favorisant l’innovation et en simplifiant l’accès aux services cloud et aux outils de développement.

Fort d’une expertise éprouvée sur le plan opérationnel et de la sécurité, AWS est le cloud le plus complet et le plus populaire proposant une offre de services supérieure à celle de n’importe quel autre prestataire cloud. Les zones AWS Wavelength exécuteront une large gamme de services AWS, notamment Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Services (Amazon EKS), Amazon CloudWatch, Amazon EMR et Application Load Balancer dans le cadre du service Elastic Load Balancing (ELB). AWS Wavelength permet aux clients d’utiliser leurs API, leurs outils et leurs fonctionnalités AWS de prédilection pour créer des applications.