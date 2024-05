Orange Cyberdefense et Quarkslab s’associent pour renforcer la sécurité du Web3 et de la blockchain

mai 2024 par Marc Jacob

Ensemble, les deux acteurs forment une équipe engagée à mieux protéger les entreprises et les organisations de tous secteurs d’activité face à ces cyberattaques en constante mutation qui visent la blockchain, les smart contracts et les portefeuilles numériques.

La collaboration entre Orange Cyberdefense & Quarkslab garantit une approche méthodique. De l’audit aux services de forensic en passant par la mise en conformité réglementaire, chaque aspect de la sécurité du Web3 est méticuleusement pris en charge. Cette approche holistique assure aux entreprises et aux organisations une protection à tous les niveaux :

• Audit de sécurité de la blockchain, d’applications décentralisées, de smart contracts et de portefeuilles numériques

• Accompagnement et intégration de la sécurité dans les projets blockchain, smart contracts et wallets

• Continuité d’activité, gestion de crise, forensic et on-chain analysis

• Mise en conformité réglementaire : Prestataires de Services en Actifs Numériques (PSAN) et Marchés de Crypto-Actifs (MiCA)

• Gestion des clés privées et cryptographie