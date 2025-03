Orange collabore avec Red Hat pour accélérer la transformation de son infrastructure telco cloud et la mise en place de logiciels de services réseaux

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Red Hat, Inc. et Orange annoncent une collaboration visant à fournir la base commune de cloud pour les réseaux télécoms, en unifiant les fonctions de réseau conteneurisées et virtuel avec Red Hat OpenShift et Red Hat Ansible Automation Platform.

Orange a initié la transformation de ses réseaux internationaux il y a huit ans. L’entreprise a adopté très tôt une stratégie de « softwarisation » reposant sur la virtualisation des fonctions du réseau afin d’apporter plus de flexibilité, d’efficacité et une plus grande autonomie sur ses réseaux et sur les services déployés. Plus de 30 fonctions de télécommunications venant de 12 fournisseurs différents ont été virtualisées, incluant notamment le SD-WAN, la voix, le CDN et l’itinérance (Roaming). La construction d’une infrastructure cloud pour les télécommunications est la pierre angulaire de cette approche, avec une présence suffisamment grande pour être à moins de 10 millisecondes de tout client B2B ou wholesale dans le monde.

Pour accélérer sa transformation vers le cloud et la « softwarisation » de ses services, Orange a choisi de passer à une infrastructure cloud native basée sur les plateformes Red Hat. Ce déploiement s’appuie sur Red Hat OpenShift pour créer des fonctions réseau cloud natives, et en intégrant Red Hat OpenShift Virtualization. En outre, la plateforme Red Hat Ansible Automation permettra une évolutivité et un déploiement entièrement automatisés sur toute son infrastructure. Ensemble, Red Hat et Orange développent une approche cloud native indépendante des fournisseurs traditionnels, intégralement automatisée pour son infrastructure telco cloud internationale, renforçant ainsi la « softwarisation » des fonctions réseau.

La nouvelle plateforme accueillera une variété de cas d’utilisation, allant du SD-WAN (Software defined wide area network) et d’une passerelle SASE, aux services cœur de réseau 4G et 5G, aux services IMS, à l’Internet des Objets et à l’itinérance. Jusqu’à présent, Orange a déployé avec succès six nouveaux points de présence (PoPs) avec cette nouvelle technologie.

Cette collaboration avec Red Hat permet à Orange d’être plus agile en tant que fournisseur et de répondre plus rapidement aux besoins des clients et aux opportunités du marché. Parmi les avantages de la nouvelle plateforme :

▪ Disponibilité et efficacité opérationnelle accrues, grâce à une meilleure gestion du cycle de vie et un processus de mise à niveau simplifié avec des temps d’indisponibilité proches de zéro ;

▪ Flexibilité, évolutivité et anticipation grâce à une plateforme commune qui peut héberger des workloads virtualisés et conteneurisés de manière cohérente dans n’importe quel environnement ;

▪ Un délai de mise sur le marché plus rapide grâce à un déploiement et une évolutivité entièrement automatisés et à une configuration également automatisée. Les résultats comprennent la réduction du risque d’erreur humaine et la division par quatre des délais de déploiement pour un service ;

▪ Amélioration de la résilience avec l’infrastructure en tant que code (infrastructure as code), qui permet le contrôle des versions, améliore la gestion des changements et accélère le redéploiement des clusters et des fonctions réseau en cas de défaillance ;

▪ Sécurité améliorée, grâce aux fonctionnalités intégrées, y compris l’isolation du réseau et des conteneurs et l’accès contrôlé à l’application ;

▪ Réduction de l’empreinte carbone grâce à une configuration optimisée du matériel.

Orange est en bonne voie pour augmenter son infrastructure cloud commune basée sur Red Hat OpenShift à 75 points de présence telco cloud dans le monde entier au cours des deux prochaines années, en migrant 50 de ses plateformes OpenStack existantes et en déployant 25 nouveaux POP. Pour atteindre ses objectifs de durabilité, Orange pourra réutiliser les équipements existants et tirer parti des fonctionnalités de surveillance de l’alimentation dans Red Hat OpenShift afin de réduire son empreinte carbone.