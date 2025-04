Orange choisit Ericsson pour renforcer la capacité de son réseau tout en réduisant sa consommation d’énergie de 30 %

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Ce déploiement vise à offrir une meilleure qualité de service aux clients et à accompagner le développement de nouveaux cas d’usage 5G nécessitant une forte capacité en uplink. Orange renouvelle ainsi sa confiance en Ericsson pour les quatre prochaines années. Ce projet couvrira 60 % du territoire, y compris les grandes villes telles que Paris, Toulouse, Bordeaux, Lille, Strasbourg et Montpellier.

Avec cette modernisation, Orange France ambitionne non seulement d’améliorer la qualité de service et la couverture réseau, mais aussi de réaliser des progrès significatifs en matière d’efficacité énergétique. L’adoption des toutes dernières radios multi-bandes d’Ericsson constitue un tournant décisif. Ces équipements permettent de réduire le nombre d’unités radio nécessaires par site, entraînant ainsi une baisse de plus de 20 % des émissions de carbone incorporé et une réduction de 30 % de la consommation énergétique des sites, comparé aux équipements plus anciens. De plus, l’intégration rapide de ces produits de dernière génération dans le réseau d’Orange permet d’allonger le cycle de vie des produits, ce qui se traduit par une meilleure rentabilité et des gains supplémentaires en matière de développement durable.

Jean-François Fallacher, directeur général d’Orange France, a déclaré : « Nous adoptons une double approche afin d’améliorer encore la performance des services mobiles pour nos clients et de réduire en même temps notre consommation d’énergie, marquant ainsi une étape essentielle vers l’objectif de Net Zero d’Orange d’ici 2040. »

Avec ces initiatives avant-gardistes, Orange France établit une nouvelle référence dans le secteur, alliant performance technologique et responsabilité environnementale.