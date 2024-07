Orange Business lance SD-WAN Essentials

juillet 2024 par Marc Jacob

Répondre aux enjeux de modernisation, de compétitivité et de RSE des entreprises

La migration vers le cloud est une étape incontournable pour les entreprises qui souhaitent garder leur avantage concurrentiel en s’adaptant en continu, dans un monde où la technologie évolue en permanence. L’ouverture aux environnements cloud nécessite une sécurisation renforcée des données, des besoins croissants en bande passante et en visibilité et un bon équilibre entre niveau de service et coûts.

Avec SD-WAN Essentials, Orange Business accompagne les entreprises dans la migration progressive des services de l’entreprise vers l’Internet. Moderniser leur réseau est désormais possible à travers le simple ajout de l’option SD-WAN Essentials nativement compatible avec leurs accès Flexible Internet. Grâce à l’approche One Box, elles bénéficient des avantages de l’essentiel des services SD-WAN sur un même routeur, en toute sécurité. La solution offre aux entreprises une visibilité unifiée et en temps réel de leurs accès Internet dans un portail unique, un contrôle accru grâce à des indicateurs de performance applicative et la possibilité de répartir la bande passante en fonction des usages et de prioriser les flux applicatifs critiques.

SD-WAN Essentials a été conçue pour simplifier le déploiement, réduire le nombre d’équipements nécessaires et la consommation énergétique, offrant ainsi un avantage certain aux entreprises qui souhaitent aligner la modernisation de leur infrastructure digitale avec leur démarche RSE.

L’expérience de Frans Bonhomme avec Orange Business et Ekinops

Frans Bonhomme, leader de la distribution multicanale pour les professionnels du BTP, bénéficie de l’accompagnement de bout-en-bout d’Orange Business, en partenariat avec Ekinops, spécialiste des solutions de connectivité destinées aux entreprises, pour moderniser et améliorer la connectivité de 370 points de vente en France, et pour le déploiement de la fibre dans ses dépôts. Grâce à l’option SD-WAN Essentials d’Orange Business, Frans Bonhomme a bénéficié d’un déploiement simple et sécurisé, capitalisant sur ses équipements réseaux existants et le maintien de la connexion entre les sites MPLS et SD-WAN durant la phase de migration. Ce maintien de la connexion reste pérenne grâce à la passerelle en cœur de réseau Orange.