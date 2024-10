Oracle va investir plus de 6,5 milliards de dollars dans l’IA et le cloud en Malaisie

octobre 2024 par Marc Jacob

Pour répondre à la demande croissante de ses services d’intelligence artificielle (IA) et de cloud en Malaisie, Oracle a annoncé son intention d’investir plus de 6,5 milliards USD pour ouvrir une région de cloud public dans le pays. La nouvelle région cloud permettra aux clients et partenaires d’Oracle en Malaisie d’exploiter l’infrastructure et les services d’IA et de migrer les workloads stratégiques vers Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

La région de cloud public prévue aidera les entreprises malaisiennes à moderniser leurs applications, à migrer tout type de workloads vers le cloud et à innover grâce aux données, à l’analytics et à l’IA. Les clients peuvent avoir accès à des agents OCI Generative AI avec des fonctionnalités de génération augmentée de récupération (RAG, retrieval-augmented generation), mais aussi à des services de calcul accéléré et d’IA générative pour aider à maintenir les modèles d’IA souveraine à l’intérieur des frontières des pays. Ils accèderont également à OCI Supercluster, le plus grand supercalculateur d’IA dans le cloud ; ce dernier est disponible à la commande avec jusqu’à 131 072 GPU NVIDIA Blackwell avec des cartes d’interface réseau NVIDIA ConnectX-7 pour la mise en réseau RoCEv2 ou des solutions de baie NVIDIA GB200 NVL72 utilisant le refroidissement liquide et la mise en réseau NVIDIA Quantum-2 InfiniBand. En outre, plus de 150 services, dont Oracle Autonomous Database, HeatWave MySQL Database Service, Oracle Cloud VMware Solution, OCI Kubernetes Engine et Oracle Fusion Cloud Applications Suite, seront également disponibles, offrant aux clients une infrastructure, une plateforme ou des services SaaS.

« Nous nous félicitons grandement de l’investissement de 6,5 milliards de dollars US d’Oracle en Malaisie, qui représente une nouvelle expansion de leur présence en Malaisie, qui a débuté il y a 36 ans », a déclaré YB Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz du ministre malaisien de l’Investissement, du Commerce et de l’Industrie (MITI). « Cet investissement permettra aux entités malaisiennes, en particulier les petites et moyennes entreprises, de disposer de technologies innovantes et de pointe en matière d’IA et de cloud pour renforcer leur compétitivité sur la scène internationale. Il s’agit également d’une étape importante vers la réalisation de la vision ambitieuse du nouveau plan directeur industriel du pays, qui consiste à créer 3 000 usines intelligentes d’ici 2030. La décision d’Oracle d’implanter une région de cloud public en Malaisie souligne la préparation de l’infrastructure de la Malaisie et sa position croissante en tant que destination de premier plan en Asie du Sud-Est pour les investissements numériques. »

« La Malaisie offre des opportunités de croissance uniques aux entreprises qui cherchent à accélérer leur expansion grâce aux dernières technologies numériques », souligne Garrett Ilg, executive vice president & general manager d’Oracle pour le Japon et l’Asie-Pacifique. « Notre investissement de plusieurs milliards de dollars confirme notre engagement envers la Malaisie en tant que passerelle régionale pour l’infrastructure cloud, ainsi qu’une suite complète d’applications SaaS déployées en Malaisie. »

« La demande croissante de services d’IA suscite des appels à davantage de data centers qui stockent de grandes quantités de données et de puissance de calcul pour entraîner et déployer des modèles d’IA », constate Franco Chiam, vice president, cloud, data center and future digital infrastructure d’IDC pour l’Asie-Pacifique. Selon le rapport IDC FutureScape The Infrastructure and Cloud Impact 2 024 Predictions, « le marché des services de cloud public en Malaisie devrait croître de 27,2 % par rapport au taux de croissance annuel moyen de 2022 à 2027. Par conséquent, la prochaine région cloud Oracle en Malaisie reflète le potentiel du pays à devenir un hub pour l’innovation technologique et la croissance en Asie du Sud-Est. »

OCI fournit aux clients des offres d’infrastructure d’IA modernes et un socle cloud résilient et évolutif sur le territoire malaisien

Oracle est le seul hyperscaler capable de fournir une IA et une suite complète de plus de 150 services cloud dans des environnements de cloud public, dédié et hybride, où que vous soyez dans le monde. L’architecture cloud unique d’OCI permet à Oracle de lancer plus de régions de cloud public plus rapidement en commençant par une empreinte et une évolutivité optimales selon les besoins, et de déployer des régions cloud dédiées avec des services cloud à très grande échelle dans les data centers des clients. Cette approche permet de répondre aux besoins de tous les pays et marchés sans compromettre les capacités du cloud, tout en fournissant des performances constantes, des contrats de niveau de service et une tarification globale qui ont fait la réputation d’OCI.

Avec la région de cloud public prévue en Malaisie, les clients et les partenaires peuvent bénéficier d’un accès à faible latence aux services cloud pour les aider à tirer une meilleure valeur de leurs données, à stocker des données en toute sécurité et à exécuter des applications afin de répondre aux réglementations et aux exigences en matière de résidence des données en Malaisie. Par ailleurs, les fonctionnalités d’IA souveraines d’OCI offrent aux clients un contrôle accru sur l’emplacement de leurs données et de leur infrastructure informatique, ainsi que sur la façon dont ils les gèrent. Par conséquent, les clients peuvent parvenir à la souveraineté en matière d’IA en ayant l’assurance que leur utilisation de l’IA est conforme aux cadres de souveraineté numérique.

Plusieurs services d’infrastructure IA de NVIDIA seront disponibles pour les clients, notamment NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA Omniverse et NVIDIA DGX Cloud.