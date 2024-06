Oracle va investir plus de 1 milliard de dollars dans l’IA et le cloud computing en Espagne

Pour répondre à la demande croissante de ses services d’IA et de cloud en Espagne, Oracle a annoncé son intention d’investir plus de 1 milliard de dollars US pour ouvrir une troisième région cloud à Madrid et stimuler le développement des compétences en IA à travers tout le pays. La nouvelle région de cloud public permettra aux clients et partenaires d’Oracle de tous les secteurs d’activité en Espagne, et notamment celui des services financiers qui occupe une place prépondérante, de migrer des workloads stratégiques de leurs data centers vers Oracle Cloud Infrastructure (OCI), tout en les aidant à respecter des réglementations telles que la Digital Operational Resilience Act (DORA) et les directives européennes d’externalisation (EBA, EIOPA, ESMA). Telefonica España sera le partenaire hébergeur de cette région cloud à venir.

La future région cloud de Madrid aidera les entreprises des secteurs public et privé à migrer tout type de workloads vers le cloud, à moderniser leurs applications et à innover grâce aux données, aux analyses et à l’IA. Oracle est le seul hyperscaler capable de fournir une IA et une suite complète de plus de 100 services cloud dans des environnements cloud dédiés, publics et hybrides, où que vous soyez dans le monde. Cela inclut Oracle Autonomous Database, MySQL HeatWave Database Service, Oracle Container Engine for Kubernetes, Oracle Cloud VMware Solution, OCI Generative AI Service et OCI AI Infrastructure.

« L’ouverture de la troisième région cloud Oracle en Espagne est une excellente nouvelle pour notre pays », s’est réjoui José Luis Escrivá, Ministre espagnol de la transformation numérique et de l’administration publique. « L’investissement annoncé par Oracle donne un coup de pouce significatif qui aidera les entreprises espagnoles et les organismes du secteur public à innover avec l’IA et à continuer de progresser sur la voie de la transformation numérique. »

« C’est une excellente nouvelle que des multinationales technologiques majeures telles qu’Oracle annoncent ce niveau d’investissement dans la région de Madrid », s’est félicité Miguel López-Valverde, Conseiller pour la numérisation du gouvernement de la région de Madrid. « Nous sommes convaincus de l’importance de la collaboration public-privé dans ce domaine et de la facilitation du développement de l’infrastructure cloud dans notre région. Au cours des trois prochaines années, la région de Madrid devrait recevoir des investissements de plus de six milliards d’euros de la part de l’industrie du cloud, ce qui est essentiel pour nous aider à construire une économie numérique capable de créer des emplois qualifiés, d’attirer des investissements et de retenir les talents. »

Oracle propose également un cloud souverain pour l’UE distinct avec une région à Madrid pour aider les clients des secteurs public et privé, dont les données et les applications sont sensibles, réglementées ou d’importance stratégique régionale, à passer au cloud. Oracle EU Sovereign Cloud à Madrid est géré par du personnel basé dans l’UE et prend en charge les workloads qui relèvent des directives et exigences de l’UE en matière de souveraineté et de confidentialité des données.

« Les entreprises espagnoles et les organismes du secteur public adoptent rapidement le cloud pour accéder aux toutes dernières technologies numériques telles que l’IA, et le prochain cloud public à Madrid les aidera à répondre aux exigences de résidence des données ainsi qu’aux réglementations dans des secteurs clés tels que les services financiers », a expliqué Albert Triola, Country leader d’Oracle pour l’Espagne. « Avec nos plans d’investissement d’un milliard de dollars US supplémentaire en Espagne sur les 10 prochaines années, nous réaffirmons notre engagement à aider les entreprises espagnoles de toutes tailles et de tous secteurs, y compris les petites et moyennes entreprises espagnoles et le secteur des services financiers, à accélérer leur adoption des technologies cloud pour améliorer leurs performances et la résilience de leur entreprise. »

OCI fournit à ses clients et à ses partenaires un socle cloud résilient et évolutif

Avec cette nouvelle région, qui s’ajoute à la région Oracle Cloud déjà existante à Madrid, les clients et les partenaires peuvent bénéficier d’un accès supplémentaire à faible latence aux services cloud pour les aider à tirer un meilleur parti de leurs données. Les clients peuvent également tirer parti des capacités de haute disponibilité et de reprise après sinistre pour améliorer la continuité de leurs activités et contribuer à répondre aux réglementations et exigences de l’Espagne et de l’UE en matière de résidence des données, en plus des exigences et réglementations propres au secteur, telles que la Digital Operational Resilience Act (DORA) dans le secteur des services financiers.

Les organismes de services financiers sont confrontés à des exigences réglementaires uniques en raison du fait que leurs workloads sont intrinsèquement sensibles, et Oracle a développé des capacités et des pratiques pour aider les clients du secteur des services financiers à répondre aux exigences de la réglementation DORA et d’autres réglementations sectorielles clés. Dans le cadre de ses efforts continus pour aider les clients des services financiers à faire preuve de diligence raisonnable, Oracle a développé Advisory : Oracle Cloud Services and the European Outsourcing Guidelines (EBA, EIOPA, ESMA) pour permettre aux clients d’évaluer OCI dans le cadre de leurs orientations réglementaires en matière d’externalisation. En outre, les régions Oracle Cloud, y compris la région de Madrid existante et celle à venir, ainsi que la région EU Sovereign Cloud à Madrid, offrent des solutions de sauvegarde et de reprise après sinistre pour répondre aux besoins des clients en matière de disponibilité et de résilience des données.

Par ailleurs, les fonctionnalités d’IA souveraines d’OCI offrent aux clients un contrôle accru sur l’emplacement de leurs données et de leur infrastructure informatique, ainsi que sur la façon dont ils les gèrent. Par conséquent, les clients peuvent obtenir la souveraineté en matière d’IA en ayant l’assurance que leur utilisation de l’IA est conforme aux cadres de souveraineté des données.

L’architecture cloud unique d’OCI permet à Oracle de déployer des régions cloud dédiées avec des services cloud à grande échelle dans les data centers des clients et de déployer plus rapidement des régions de cloud public, en commençant par une empreinte optimale et en évoluant en fonction des besoins. Cette approche permet de répondre aux besoins de tous les pays et marchés sans compromettre les capacités du cloud, tout en fournissant des performances constantes, des contrats de niveau de service et une tarification globale qui ont fait la réputation d’OCI.

Des entreprises de premier plan en Espagne se réjouissent de la région de cloud public à venir

« La transformation numérique du monde est aujourd’hui inarrêtable, et les entreprises du monde entier doivent s’adapter pour rester pertinentes et compétitives », a souligné Ravin Dhalani, DSI chez MASORANGE. « Les technologies cloud jouent un rôle essentiel dans le secteur des télécommunications, ce qui permet aux fournisseurs de répondre à la demande de services à haut débit tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et la productivité. Nous nous réjouissons de l’arrivée de la troisième région cloud d’Oracle en Espagne, qui nous aidera à faire progresser notre innovation sur OCI. »