Oracle prévoit d’ouvrir deux régions cloud au Maroc

mai 2024 par Marc Jacob

Oracle vient d’annoncer son projet de lancer deux « régions » Oracle Cloud au Maroc pour proposer des services cloud de haute qualité aux organisations locales et régionales sur tout le continent. Ces nouvelles « régions » permettront aux clients et aux partenaires d’Oracle, qu’ils soient publics ou privés, de transférer leurs charges de travail critiques depuis leurs centres de données vers Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Elles faciliteront également leur mise en conformité avec les réglementations locales et leur offriront in fine un accès à un large éventail de services cloud qui les aideront à moderniser leurs applications et à mieux innover avec l’IA, les data et l’analytics.

L’ouverture annoncée de ces « régions » cloud à Casablanca et à Settat souligne l’engagement d’Oracle envers l’Afrique, et va permettre de soutenir la transformation numérique des entreprises, des startups, des universités et des investisseurs, au Maroc et dans toute la région.

Un protocole d’accord (MoU, « Memorandum of Understanding ») portant sur l’établissement des deux régions Oracle Cloud au Maroc a été signé par M. Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques ; Mme Ghita Mezzour, ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la transition numérique et de la réforme administrative ; M. Ali Seddiki, directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) ; et les dirigeants d’Oracle lors du salon GITEX Africa 2024.

OCI permet aux clients d’accéder aux toutes dernières innovations en matière d’IA, et ce, à travers une infrastructure cloud à la fois résiliente et évolutive

Oracle est le seul hyperscaler capable de fournir de l’IA ainsi qu’une suite complète de plus de 100 services cloud dans des environnements cloud dédiés, publics et hybrides, partout dans le monde. Faisant partie intégrante de la stratégie de cloud distribué d’Oracle, ces prochaines « régions » offriront aux clients l’accès à la gamme complète de services OCI, incluant la base de données autonome Oracle, le service de base de données MySQL HeatWave, Oracle Container Engine pour Kubernetes, la solution VMware d’Oracle Cloud, ainsi que le service d’IA Générative d’OCI et l’infrastructure IA d’OCI. L’architecture cloud unique d’OCI, permet à Oracle de concevoir des « régions » cloud dédiées (« Dedicated Cloud Regions ») qui fournissent plus de 100 services de cloud hyperscale directement dans les centres de données des clients, mais aussi de déployer davantage de régions cloud plus rapidement, le tout de manière ultra-optimisée et évolutive. Cette méthode aide ainsi à répondre aux différents besoins des pays et des marchés, sans jamais compromettre les capacités du cloud, et tout en fournissant des performances constantes ainsi que les SLA et tarifs qui vont avec et qui ont fait la réputation d’OCI.

À travers ces futures « régions » au Maroc, les clients et partenaires bénéficieront d’un accès à faible latence aux services cloud, ce qui leur permettra de tirer davantage de valeur de leurs données. Ils pourront également tirer parti des capacités de redondance et de reprise après sinistre (« disaster recovery ») pour améliorer la continuité de leurs activités et répondre aux réglementations et exigences marocaines en matière de résidence des données. En outre, les capacités d’IA souveraine d’OCI permettent aux clients de bénéficier d’un meilleur contrôle sur l’emplacement de leurs données et de leur infrastructure informatique, ainsi que sur leur façon de les gérer. Par conséquent, les clients peuvent parvenir à la souveraineté de l’IA, en ayant l’assurance que leur utilisation de l’IA respecte le cadre de la souveraineté numérique.

Le cloud distribué d’Oracle offre tous les avantages du cloud, mais avec encore plus de contrôle et de flexibilité

L’éventail de cloud distribué d’OCI comprend :

Le cloud dédié : Avec OCI Dedicated Region, les clients peuvent gérer tous les services cloud d’OCI dans leurs propres centres de données, tandis que les partenaires ont la possibilité d’utiliser les services cloud d’OCI et de personnaliser l’expérience client via Oracle Alloy. Oracle opère également des clouds gouvernementaux distincts aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, ainsi que plusieurs « régions » de cloud isolées (« Isolated Cloud Regions ») pour des raisons de sécurité nationale aux États-Unis. Chacune de ces solutions comprend une pile complète de cloud et d’IA que les clients peuvent implémenter en tant que Cloud Souverain.

Le cloud hybride : OCI propose des services cloud essentiels on-premise (sur site) par le biais d’Oracle Exadata Cloud@Customer et de Compute Cloud@Customer, et en supervise déjà les déploiements dans plus de 60 pays.

Le cloud public : Les régions de cloud public hyperscale desservent des organisations de toutes tailles, y compris celles soumises à des contrôles stricts de souveraineté de l’UE. Consultez la liste complète des régions ici.

Le multicloud : Des options telles qu’Oracle Database@Azure, MySQL HeatWave on AWS et Oracle Interconnect for Microsoft Azure permettent aux clients de fusionner diverses capacités essentielles depuis différents clouds.