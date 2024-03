Oracle et NVIDIA proposent une intelligence artificielle souveraine

mars 2024 par Marc Jacob

Oracle et NVIDIA ont annoncé une collaboration élargie pour offrir des solutions d’IA souveraines dans le monde entier. Les clouds distribués, les infrastructures d’IA et les services d’IA générative d’Oracle, combinés au logiciel d’IA générative et de calcul accéléré de NVIDIA, permettront aux gouvernements et aux entreprises de déployer des usines d’IA (« AI factories »).

Ces usines d’IA pourront exécuter des services cloud localement et dans des locaux sécurisés d’un pays ou d’une organisation avec toute une gamme de contrôles opérationnels, en tenant compte d’objectifs souverains de diversification et de croissance économique.

Des solutions clés en main pour aider les clients à respecter la souveraineté des données

La combinaison de la plateforme complète d’IA de NVIDIA avec l’IA d’entreprise d’Oracle, déployable dans une région dédiée d’OCI (« OCI Dedicated Region »), Oracle Alloy, Oracle EU Sovereign Cloud (le cloud souverain pour l’Union européenne d’Oracle) et Oracle Government Cloud (le cloud d’Oracle pour les pouvoirs publics), offre aux clients une solution d’IA de pointe qui favorise la souveraineté numérique grâce à un meilleur contrôle des opérations, de la localisation et de la sécurité.

Les pays du monde entier investissent de plus en plus dans des infrastructures d’IA afin de soutenir leurs projets culturels et économiques. Dans les 66 régions cloud disponibles dans 26 pays, les clients peuvent accéder à plus de 100 services cloud et d’IA couvrant l’infrastructure et les applications afin de soutenir la migration, la modernisation et l’innovation des systèmes IT.

Les offres combinées des entreprises peuvent être déployées dans le cloud public ou dans le data center d’un client, à des localisations précises, avec des contrôles opérationnels flexibles. Oracle est le seul hyperscaler capable de proposer de l’IA et des services cloud complets localement dans le monde entier. Les services et la tarification d’OCI sont similaires entre les types de déploiement afin de simplifier la planification, la portabilité et la gestion.

Les services cloud d’Oracle tirent parti d’une gamme de serveurs NVIDIA, dont l’infrastructure de calcul accéléré NVIDIA et la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise, avec les microservices d’inférence NVIDIA NIM™ récemment annoncés, qui sont construits sur la base de logiciels d’inférence NVIDIA tels que NVIDIA TensorRT™, NVIDIA TensorRT-LLM et NVIDIA Triton Inference Server™.

Pionniers de l’IA souveraine

Avaloq, l’un des leaders en technologie de gestion de patrimoine, a choisi OCI Dedicated Region pour apporter une région cloud OCI complète dans son propre centre de données.

TEAM IM, un important fournisseur de services de gestion de l’information en Nouvelle-Zélande, a choisi Oracle Alloy pour créer TEAM Cloud, le premier cloud hyperscale détenu et exploité localement en Nouvelle-Zélande.

« Les organisations néo-zélandaises sont de plus en plus désireuses d’exploiter la puissance du cloud tout en protégeant l’intégrité de leurs données sur leur sol en tirant parti d’une solution cloud unique à grande échelle », constate Ian Rogers, CEO de TEAM IM. « Grâce à Oracle Alloy et à la possibilité d’intégrer la plateforme NVIDIA AI dans nos services cloud, nous avons pu devenir un fournisseur de services cloud capable d’aider les organisations des secteurs public, privé et iwi à évoluer dans les méandres de l’environnement numérique et à optimiser leur transformation numérique. »

e& UAE, la branche télécom du groupe e&, collabore avec Oracle pour améliorer ses capacités d’IA et a l’intention de déployer des clusters de GPU NVIDIA H100 Tensor Core dans sa région OCI dédiée (« OCI Dedicated region »).

« OCI va nous permettre de déployer des clusters de GPU NVIDIA H100 dans notre propre OCI Dedicated Region, hébergée dans les centres de données d’e& UAE », a déclaré Khalid Murshed, chief technology and information officer (CTIO) d’e& UAE. « Ce type de localisation nous permettra d’accélérer l’innovation en matière d’IA dans les Émirats Arabes Unis et nous aidera à développer de nouvelles applications d’IA et de nouveaux cas d’utilisation à grande échelle. Cela s’inscrit dans les efforts de transformation d’e& UAE pour être le pionnier de l’innovation et façonner l’avenir de la technologie en mettant l’accent sur la conduite de l’excellence en matière d’IA afin d’offrir des expériences client inégalées. »

OCI Supercluster et OCI Compute s’améliorent grâce à NVIDIA Grace Blackwell

Pour aider les clients à répondre aux besoins toujours croissants des modèles d’IA, Oracle prévoit de tirer parti de la nouvelle plateforme informatique NVIDIA Grace Blackwell annoncée lors de GTC, dans OCI Supercluster et le OCI Compute. OCI Supercluster deviendra beaucoup plus rapide avec les nouvelles instances de calcul bare metal d’OCI, le réseau RDMA à très faible latence et le stockage à haute performance. OCI Compute adoptera à la fois les processeurs graphiques NVIDIA GB200 Grace™ Blackwell Superchip et NVIDIA Blackwell B200 Tensor Core.

NVIDIA GB200 Grace™ Blackwell Superchip ouvre une nouvelle ère de l’IT. GB200 fournit une inférence de grand modèle de langage (LLM) jusqu’à 30 fois plus rapide, un coût total de possession (TCO) 25 fois moins élevé et nécessite 25 fois moins d’énergie que la génération précédente de processeurs graphiques (GPU), avec à la clé une amélioration de l’entraînement d’IA, du traitement des données ainsi que de la conception et de la simulation d’ingénierie. Les processeurs graphiques NVIDIA Blackwell B200 Tensor Core sont conçus pour les workloads d’IA, d’analyse de données et de calcul à haute performance (HPC) les plus exigeants.

Les microservices NVIDIA NIM et CUDA-X™, notamment NVIDIA NeMo Retriever pour les déploiements d’inférence avec génération augmentée par extraction, aideront également les clients d’OCI à fournir plus de renseignements et d’exactitude à leurs copilotes d’IA générative et à d’autres outils de productivité en utilisant leurs propres données.

NVIDIA Grace Blackwell arrive dans DGX Cloud sur OCI

Pour répondre à la demande croissante des clients en matière de modèles d’IA de plus en plus complexes, les entreprises ajoutent NVIDIA Grace Blackwell à NVIDIA DGX™ Cloud sur OCI. Les clients pourront accéder à de nouvelles instances avec GB200 NVL72 grâce à ce service de supercalcul conçu conjointement pour l’entraînement et l’inférence écoénergétiques à l’ère des LLMs comptant des billions de paramètres.

La version complète du cluster DGX Cloud comprendra plus de 20 000 accélérateurs GB200 et un réseau NVIDIA CX8 InfiniBand, fournissant une infrastructure cloud hautement évolutive et performante. Le cluster sera composé de 72 GPU Blackwell NVL72 et de 36 CPU Grace avec la cinquième génération de NVLink™.

– Disponibilité

Les solutions d’IA souveraine d’Oracle et NVIDIA sont disponibles immédiatement.