Oracle est nommé Leader dans le rapport 2024 Gartner® Magic Quadrant™ pour les services stratégiques de plateforme cloud et l’infrastructure hybride distribuée

novembre 2024 par Marc Jacob

Le fait d’être reconnu par Gartner comme un leader valide une fois de plus la stratégie unique d’Oracle de fournir une plateforme cloud en offrant une adoption plus facile et une tarification plus flexible et plus compétitive que les autres clouds (voir les ratios dans le CP).

Le cloud distribué d’Oracle offre notre plateforme de façon uniforme à l’échelle mondiale, dans n’importe quel endroit, et aide les clients à utiliser le cloud tout en répondant à leurs exigences en matière de réglementation, de souveraineté et de latence.

Avec des services d’IA intégrés, des modèles d’IA générative de pointe et de puissantes capacités d’infrastructure d’IA, Oracle continue d’être reconnu pour aider les clients à innover tout en répondant aux exigences de souveraineté en matière d’IA.