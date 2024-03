Sopra Steria renforce son accompagnement en cybersécurité avec Microsoft Copilot for Security

mars 2024 par Marc Jacob

Sopra Steria annonce sa participation au programme Early Access de Microsoft Copilot for Security. Cette collaboration marque une étape significative pour Sopra Steria et confirme sa position d’acteur français et européen de référence dans la cybersécurité.

Sopra Steria a choisi de faire partie dès maintenant des premières entreprises à bénéficier du programme Early Access de Microsoft Copilot for Security, la solution de cybersécurité de Microsoft basée sur l’IA et permettant aux professionnels de la sécurité de réagir rapidement aux cyberattaques, de traiter les signaux avec la rapidité de la machine et d’évaluer l’exposition aux risques en quelques minutes. Cet accès privilégié aux dernières capacités de l’IA générative appliquée à la cybersécurité, ainsi qu’un accompagnement personnalisé de la part des équipes de Microsoft, a été intégré dans le cadre du programme IA/cyber de Sopra Steria.

Déterminé à faire évoluer les métiers de la cybersécurité et à renforcer continuellement l’expertise de ses équipes, Sopra Steria ouvre la voie à l’apparition d’opérateurs augmentés. Grâce à l’intégration permanente des connaissances les plus récentes sur les attaquants, leurs tactiques et procédures, et aux savoir-faire méthodologiques de Sopra Steria en matière de cybersécurité, ce programme Early Access permettra à Sopra Steria de largement améliorer la résilience de ses clients face aux cyberattaques. Ces derniers seront en mesure d’en bénéficier dans le courant du premier semestre 2024.

Microsoft Copilot for Security combine la puissance de GPT-4 avec un modèle spécifique à la sécurité de Microsoft couplé à des capacités d’apprentissage du comportement des analystes cyber, ce qui permettra de générer des données et des recommandations personnalisées pour les équipes de Sopra Steria, en réponse à des requêtes formulées en langage naturel sur l’ensemble de son offre cybersécurité : prévention, protection, détection & réponse aux cyber-attaques.

« Après avoir intégré l’automatisation de la détection et de la réponse à apporter aux cyberattaques, après avoir déployé tout un système de génération d’attaques pour tester la résilience cyber de nos clients, l’intégration de l’IA générative est une preuve supplémentaire de la robustesse et de la performance de nos solutions de cybersécurité », continue Fabien Lecoq.

Afin de gagner en efficacité et en visibilité sur les différents environnements à surveiller, en cloud ou localement (on-premises), les équipes cybersécurité de Sopra Steria travaillent en synergie avec les équipes de développement de Microsoft Copilot for Security dans le cadre du programme Early Access.

Si Copilot for Security s’intègre nativement aux produits de sécurité de Microsoft, tels que Microsoft Defender, Microsoft Sentinel, ou Microsoft Intune, il pourra également prendre en compte les autres solutions de cybersécurité déployées par Sopra Steria, qui reste ainsi fidèle à sa promesse de proposer à ses clients un accompagnement de bout-en-bout.

Sopra Steria investit fortement dans la cybersécurité et propose des expertises reconnues par différents gouvernements ou organismes gouvernementaux, comme en témoigne l’obtention de nombreux visas de sécurité ANSSI (Visas « PASSI », « PDIS », ainsi que le « PRIS » qui est en cours de qualification).

La performance et la pertinence de cette approche globale est renforcée par des méthodologies opérationnelles innovantes basées sur les cadres de référence comme MITRE*.