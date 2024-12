Opera améliore son bloqueur de publicités intégré sur Android

décembre 2024 par Marc Jacob

Opera améliore son bloqueur de publicités intégré sur Android, offrant davantage de confidentialité et de contrôle grâce à trois nouveaux modes. Ce bloqueur revisité répond à la complexité croissante de la publicité en ligne, permettant une navigation plus rapide, moins intrusive et mieux sécurisée. Ainsi, le bloqueur natif d’Opera pour Android devient encore plus rapide, puissant et performant.

Optimisation du blocage des publicités avec trois nouveaux modes

Conçu pour simplifier la navigation en éliminant les publicités intrusives, le bloqueur intégré d’Opera figure parmi les fonctionnalités les plus populaires depuis son lancement. Avec la mise à jour d’Opera pour Android (version 86), il s’enrichit de trois modes distincts, pensés pour s’adapter aux préférences et habitudes de navigation des utilisateurs.

• Le Mode équilibré amélioré dans cette mise à jour est une version optimisée du bloqueur de publicités gratuit lancé par Opera en 2016. Ce mode offre un meilleur contrôle de la navigation et une protection renforcée contre les distractions, tout en garantissant la compatibilité des sites web. Idéal pour des activités sensibles comme les achats en ligne ou les opérations bancaires, il bloque les publicités courantes sans compromettre l’expérience utilisateur.

• Le Mode renforcé, qui intègre uBlock Origin et AdGuard, les premiers bloqueurs de publicités au monde, offre une protection maximale contre les publicités intrusives. Bien qu’il puisse affecter la compatibilité de certains sites, il propose la meilleure expérience de blocage publicitaire disponible dans Opera pour Android. Ces solutions, reconnues pour leur efficacité et leur faible consommation de ressources, assurent également une transparence totale dans leurs opérations.

• Le Mode personnalisé permet aux utilisateurs de choisir parmi six listes de blocage, telles qu’EasyList, uBlock, AdGuard, Malware Blocks, NoCoin et Adblock Mobile Ads, ainsi que des options locales spécialisées. Cette flexibilité permet de personnaliser l’expérience de navigation en fonction des besoins individuels.

Ces options peuvent être ajustées en accédant à Paramètres > Blocage des publicités > Mode de blocage des publicités, offrant aux utilisateurs une flexibilité totale et un contrôle optimal sur la gestion des publicités pendant leurs sessions de navigation.

Le blocage des publicités ne se contente pas d’offrir une navigation plus fluide ; il présente également plusieurs avantages pratiques qui renforcent la convivialité et la sécurité de l’utilisateur.

• Chargement plus rapide des pages et réduction de l’utilisation des données : Les publicités lourdes en graphiques ou en vidéos automatiques peuvent ralentir le chargement des sites web. En les bloquant, le processus de chargement s’accélère. De plus, l’élimination de ces publicités permet aux utilisateurs d’économiser des données, un avantage particulièrement utile pour ceux ayant des forfaits limités.

• Moins d’encombrement et meilleure concentration : Le blocage des publicités intrusives, telles que les pop-ups et les bannières, crée un environnement de navigation plus épuré et agréable. Cela permet aux utilisateurs de se concentrer davantage sur le contenu qui les intéresse, que ce soit pour lire, faire des achats ou regarder des vidéos.

• Amélioration de la confidentialité et de la sécurité : Le bloqueur de publicités d’Opera empêche le suivi des utilisateurs par les annonceurs, leur offrant ainsi un meilleur contrôle de leur empreinte numérique. En bloquant les publicités malveillantes, il réduit également l’exposition aux logiciels malveillants, aux tentatives de phishing et à d’autres menaces en ligne.

Gestion améliorée des téléchargements et personnalisation des icônes des applications

La nouvelle version d’Opera pour Android intègre également un gestionnaire de téléchargements amélioré. Les utilisateurs peuvent désormais renommer les fichiers avant ou après leur téléchargement, ainsi que définir des limites pour les téléchargements simultanés. Un paramètre de permission, intitulé « Demander avant de télécharger », permet de valider ou de refuser les téléchargements avant leur lancement. Ces fonctionnalités sont accessibles dans les paramètres de téléchargement, offrant ainsi une gestion simplifiée et plus flexible des fichiers au quotidien.

Opera pour Android présente également six nouvelles icônes d’application, dont cinq inspirées du design primé d’Opera One. Les utilisateurs peuvent choisir l’icône de leur préférence pour personnaliser l’apparence de leur navigateur. De plus, une icône bleu foncé exclusive est disponible lorsque Opera est défini comme navigateur par défaut.