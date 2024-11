OpenText™ dévoile Cloud Editions (CE) 24.4

novembre 2024 par Marc Jacob

OpenText™ dévoile Cloud Editions (CE) 24.4 lors de l’OpenText World 2024, proposant une suite d’avancées transformatrices dans les domaines du Business Cloud, de l’IA et de la technologie pour favoriser l’avenir du travail basé sur l’IA. Cette nouvelle version offre des solutions sécurisées et intégrées à l’IA qui renforcent la connectivité des données, rationalisent les flux de travail et améliorent le potentiel humain, répondant ainsi aux besoins des DSI et des chefs d’entreprise visionnaires qui évoluent dans des environnements multi-cloud.

Alors que les stratégies multi-cloud sont devenues une pratique courante, les entreprises les exploitent pour améliorer la flexibilité, réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs et améliorer la résilience. La transparence des flux de données dans l’écosystème cloud d’une entreprise est essentielle pour assurer l’accessibilité, la prise de décision éclairée et la continuité des opérations. OpenText Cloud Editions 24.4 constitue la base idéale pour assurer la circulation sécurisée et efficace des données entre les plates-formes tout en maintenant la conformité et en réduisant les risques dans les configurations multi-cloud complexes.

La version CE 24.4 introduit de nouvelles offres significatives, notamment :

Business Cloud : La connaissance, associée à une sécurité solide, devient un avantage concurrentiel puissant pour les entreprises qui évoluent dans des environnements de travail et des écosystèmes commerciaux modernes. Les solutions OpenText Business Cloud permettent à chacun - des ingénieurs aux équipes informatiques - de disposer d’une technologie intégrée et sécurisée qui favorise une simplification et une efficacité significatives.

• OpenText™ Experience Cloud offre désormais aux entreprises une meilleure capacité à repenser les conversations et les interactions avec les clients grâce à des fonctionnalités avancées en matière de communications et de messagerie, de données et de parcours client, et de solutions de télécopie sécurisées. Par exemple :

o OpenText™ Communications (Exstream™), la principale plateforme de gestion des communications clients, comprend désormais des outils de migration améliorés et des accélérateurs de conception pour simplifier les transitions vers le cloud, ainsi qu’une gestion des tâches mise à niveau pour les volumes importants de communications.

o OpenText™ Core Messaging, élément d’une plateforme cloud de bout en bout pour les communications personnalisées, prend désormais en charge les RCS (services de communication riches), y compris le courrier électronique, WhatsApp, les SMS, le web, le mobile ou les impressions.

o OpenText™ Customer Data and OpenText™ Core Journey offre de meilleures capacités de gestion unifiée des données clients, y compris en matière de gestion des préférences avec le temps réel, permettant une personnalisation transparente pour des expériences clients plus adaptées et plus impactantes.

• OpenText™ Core Fax et OpenText™ Fax (RightFax) proposés dans le cloud privé permet aux entreprises de migrer des serveurs pour télécopie sur-site vers un modèle d’abonnement sécurisé et basé sur le cloud, sans interruption de l’activité informatique. La solution prend en charge l’intégration avec les imprimantes multifonctions, les dossiers médicaux électroniques (DME) et les plateformes telles que Webex et Microsoft Teams, ce qui la rend idéale pour les secteurs comme la santé, les services financiers, le juridique et le gouvernement, qui manipulent fréquemment des données sensibles.

• OpenText™ Network Observability, nouvel ajout à la suite OpenText™ ITOM Observability rejoint OpenText™ Infrastructure Observability et OpenText™ Core Application Observability pour donner aux développeurs les outils essentiels à la détection et à la résolution des problèmes de performance du cloud, qu’il s’agisse de l’infra, des apps ou du réseau. Cette observabilité renforcée à travers l’infrastructure, les réseaux et les applications optimise les environnements cloud, favorisant ainsi la croissance de l’entreprise.

Business AI : Aujourd’hui, la gouvernance des données, la conformité et l’authentification sont essentielles. Les solutions OpenText Business AI exploitent l’IA générative pour aider les entreprises à maximiser la valeur de leur propriété intellectuelle. En autorisant les assistants pilotés par l’IA sur de vastes ensembles de données privées, les bonnes personnes ont accès aux bonnes informations de manière transparente.

• OpenText™ Content Aviator avec OpenText™ Information Archive (OpenText™ InfoArchive) permet aux gestionnaires de données informatiques d’extraire des informations du contenu hérité et archivé par le biais d’une interface de discussion intelligente LLM (large language model). Grâce à des requêtes en langage naturel, les utilisateurs peuvent accéder au contenu archivé, le résumer et le référencer rapidement, ce qui stimule la productivité tout en adhérant à des protocoles de sécurité organisationnels stricts pour protéger les données sensibles.

• OpenText™ DevOps Aviator automatise la conversion des enregistrements vidéo en tests manuels et en séquences de reproduction des défauts, à l’aide de l’IA et des LLM, éliminant ainsi le besoin de codage. Cette innovation permet aux développeurs et aux testeurs de générer des tests manuels à partir d’heures de séquences vidéo en quelques minutes, accélérant ainsi les délais des projets. Le chat assisté par l’IA permet également de créer rapidement des histoires d’utilisateurs exploitables, en utilisant OpenText™ Software Delivery Platform (OpenText™ ValueEdge), en rationalisant les flux de travail et en réduisant le risque d’erreurs.

• OpenText™ Intelligence Aviator favorise une culture axée sur les données en offrant aux utilisateurs de l’entreprise des capacités alimentées par LLM pour accéder, analyser et visualiser les données de veille stratégique par le biais de conversations en langage naturel, ce qui rend la prise de décision plus intuitive et conviviale.

Business Technology : Alors que les charges de travail se déplacent de plus en plus vers le cloud, les données connectées sont à la fois une condition préalable et un impératif. Les solutions OpenText Business Technology sont conçues pour fournir des plateformes de données d’entreprise qui peuvent être déployées dans n’importe quel environnement - cloud privé, cloud public ou via des API - garantissant flexibilité et évolutivité aux clients.

• OpenText™ Information Intelligence – Thrust API réunit la puissance d’OpenText™ Intelligent Classification et d’OpenText™ Knowledge Discovery (IDOL) en une seule solution intelligente pour aider les éditeurs de logiciels indépendants à mieux gérer, contrôler et empêcher le partage d’informations confidentielles à l’intérieur et à l’extérieur d’une organisation. Un atout essentiel pour les secteurs tels que les soins de santé, l’administration et les services financiers qui doivent s’aligner sur des règles strictes en matière d’informations personnelles identifiables et sur les réglementations de conformité.

Disponibilité

Dans le cadre des versions trimestrielles d’OpenText Cloud Editions, les clients bénéficient de nouvelles fonctionnalités d’IA tous les 90 jours.