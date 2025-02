OpenText lance OpenText™ Core Threat Detection and Response (TDR)

OpenText annonce OpenText™ Core Threat Detection and Response (TDR), une nouvelle solution de cybersécurité alimentée par l’IA pour la détection des menaces, dont la disponibilité générale est prévue avec Cloud Editions 25.2. OpenText a considérablement développé son portefeuille de cybersécurité au cours des dernières années, et sa prochaine génération d’innovations est centrée sur la possibilité pour les entreprises de disposer de capacités de chasse, de détection et de réponse aux menaces de classe mondiale. En protégeant les entreprises contre les menaces internes et externes, OpenText s’engage à les aider à acquérir les postures de défense les plus solides possibles, dans un monde où les attaques se font de machine à machine.

OpenText Core Threat Detection and Response sera disponible sur Microsoft Azure. La solution est parfaitement intégrée à Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Entra ID et Microsoft Security Copilot pour permettre aux organisations d’arrêter les attaques rapidement et efficacement avant qu’elles ne causent des dommages. En outre, OpenText dispose d’un studio d’intégration des menaces qui permet aux clients d’intégrer et d’ingérer dans OpenText Core Threat Detection and Response des données télémétriques provenant d’autres solutions de réseau, d’applications, d’outils de sécurité et de technologies d’entreprise.

OpenText Cybersecurity Cloud s’attaque à un large éventail de problèmes de sécurité, de la protection des applications et des données à la gestion des identités et des accès, en passant par les opérations de sécurité et la criminalistique numérique. En tant que leader reconnu de la cybersécurité avec plus de 7 500 entreprises clientes dans le monde, OpenText fournit des solutions de pointe qui protègent les organisations de toutes tailles.

Alors que les menaces externes dominent souvent les stratégies de sécurité, les menaces internes - qu’elles soient intentionnelles, accidentelles ou dues au vol d’informations d’identification - restent un danger coûteux et persistant. Selon le rapport mondial 2023 Cost of Insider Risks Global Report de Ponemon et Sullivan, les incidents liés aux initiés, qui échappent souvent à la détection et causent des dommages importants, coûtent aujourd’hui en moyenne 16,2 millions de dollars par an aux entreprises. La pénurie de talents en cybersécurité a aggravé le problème, laissant de nombreuses organisations exposées sans mesures de détection proactives. OpenText Core Threat Detection and Response, associé aux services de chasse aux menaces et aux outils d’intégration d’OpenText, répond à ce défi.

En résumé, OpenText Core Threat Detection and Response est à la répond aux attentes suivantes :

• Posture de sécurité renforcée : Utilise des centaines d’algorithmes d’IA pour améliorer considérablement la capacité et la précision de la détection, aidant ainsi les organisations à améliorer leur posture de sécurité sans avoir besoin d’une révision complexe de la pile de sécurité.

• Détection et élimination rapides : Détection avancée des anomalies qui s’adapte dynamiquement aux changements dans les environnements d’exploitation et garantit une détection des menaces pertinente sur le plan contextuel. Grâce aux intégrations multi-cloud, la corrélation automatique des anomalies d’OpenText réduit considérablement le temps nécessaire pour découvrir les menaces critiques.

• Apprentissage adaptatif : Alimentée par des modèles avancés d’apprentissage automatique, la plateforme évolue en permanence en fonction de l’environnement unique de chaque organisation et du paysage des menaces internes, améliorant ainsi la précision de la détection au fil du temps.

• Déploiement simplifié : Cette solution composable s’intègre de manière transparente à Microsoft et à d’autres outils de cybersécurité, réduisant ainsi le temps de configuration et offrant une valeur immédiate. Le Cybersecurity Aviator intégré traduit les informations et les alertes de détection des menaces générées par l’IA en langage clair pour les analystes SOC, ce qui permet de prendre des mesures préventives plus rapidement.

• Prévention des coûts et retour sur investissement : La solution traque les menaces de manière proactive afin d’aider les organisations à réduire leur exposition potentielle à des incidents de plusieurs millions de dollars. De plus, en travaillant en parallèle avec d’autres outils de sécurité, cette solution vise à maximiser la valeur et le retour sur investissement des clients.

OpenText Core Threat Detection and Response est actuellement disponible en version limitée pour certains clients.