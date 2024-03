Opentext Cybersecurity lance Advanced Email Encryption

mars 2024 par Marc Jacob

OpenText Cybersecurity annonce la disponibilité en France d’Advanced Email Encryption (AEE), sa nouvelle solution de protection des emails, destinée aux MSP qui gèrent les services informatiques des entreprises. Elle a pour vocation de permettre aux PME de sécuriser la communication par email, devenue un défi en raison des menaces croissantes et des obligations réglementaires. Spécialement conçue pour améliorer la résilience contre les cyberattaques, la solution Advanced Email Encryption fait partie intégrante des solutions de cyber-résilience d’OpenText et améliore la posture de sécurité. Elle fournit la première ligne de défense en protégeant et en prévenant le vol et la fuite de données sensibles. Elle simplifie le processus de chiffrement des emails et offre aux utilisateurs une expérience simple, rationalisée et sécurisée.

Transparence d’utilisation de bout-en-bout et modules complémentaires sur-mesure

L’une des principales difficultés rencontrées par les clients des logiciels de chiffrement des courriers électroniques est le processus de réception, traditionnellement complexe et fastidieux, avec des portails, des mots de passe secrets et des étapes supplémentaires.

Advanced Email Encryption simplifie ce processus de réception des courriels au maximum. Si un message est destiné à d’autres membres du périmètre de chiffrement des courriers électroniques d’OpenText, il est automatiquement chiffré, ce qui facilite sa réception.

AEE considère que lorsque l’expéditeur et le destinataire sont tous deux clients d’OpenText Cybersecurity, quel que soit le contenu, le courriel sortant d’un client est chiffré et envoyé au destinataire de manière totalement transparente. Pas de portail, pas de mots de passe, pas d’étapes supplémentaires - juste une barre bleue en haut de l’e-mail confirmant qu’il a été envoyé en toute sécurité. À partir de là, le destinataire peut répondre à l’e-mail comme s’il s’agissait d’un e-mail classique.

Le processus de réception est également rendu intuitif pour les clients non OpenText. Le portail de messagerie sécurisée du destinataire est conçu pour que les personnes non techniques puissent accéder, lire et répondre facilement aux courriels chiffrés.

Par ailleurs, OpenText Advanced Email Threat Protection offre un filtrage multicouche pour les emails entrants et sortants. Les menaces malveillantes telles que le phishing, le ransomware, l’usurpation d’identité, la compromission de la messagerie d’entreprise (BEC) et le spam sont bloquées.

Chiffrement automatique des emails avec des filtres avancés

Les outils de sécurité ne sont efficaces que si les gens les utilisent. Mais les services IT n’ont qu’une influence limitée sur les actions de leurs collaborateurs lorsqu’ils envoient des informations par courrier électronique. Alors que de nombreuses entreprises ont renforcé la formation de leurs employés, les opportunités d’exposition accidentelle d’informations sensibles n’ont jamais été aussi nombreuses.

Advanced Email Encryption fournit des politiques automatiques prêtes à l’emploi. Lorsqu’une politique est déclenchée - que l’expéditeur ait choisi de chiffrer le message ou non - les courriels peuvent être chiffrés, bloqués ou mis en quarantaine. Ainsi, tout email contenant des informations sensibles est automatiquement chiffré, et évite aux employés et à l’entreprise dans son ensemble de subir les conséquences d’une faille de sécurité.

Grâce aux filtres Webroot Data Loss Prevention, la solution peut également fournir aux expéditeurs et aux gestionnaires un aperçu de la cause du chiffrement d’un e-mail, contribuant ainsi à promouvoir la sensibilisation aux politiques de conformité des e-mails. Les filtres Webroot DLP qui déclenchent des politiques de chiffrement, d’acheminement, de blocage ou de mise en quarantaine sont déployés clé en main et hautement personnalisables.

Le moteur de filtrage multicouche offre un niveau de précision extraordinaire qui réduit à la fois les faux négatifs (les mauvais e-mails entrants) et les faux positifs (les bons e-mails sont exclus). Cela réduit le temps passé à gérer le système et réduit les frictions pour les utilisateurs.