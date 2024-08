OpenText Cloud Editions 24.3 est lancé

août 2024 par Marc Jacob

OpenText™ présente ses dernières innovations produits inédites avec Cloud Editions (CE) 24.3. Cette version représente une avancée significative dans l’intégration de capacités avancées de gestion des informations, de solutions cloud fiables, de mesures de sécurité robustes et d’une intelligence artificielle (IA) de pointe dans le but d’optimiser les performances des données pour des résultats plus simples, mais de qualité supérieure.

Les DSI d’aujourd’hui doivent à présent relever le défi d’équilibrer à la fois l’IA et le cloud comme moteurs stratégiques de la transformation de l’entreprise pour les entreprises d’aujourd’hui. Selon un rapport de Morgan Stanley, 68 % des DSI prévoient que l’IA générative et les grands modèles de langage (LLM) auront un impact direct sur leurs priorités en termes d’investissement. Associés à la poursuite de la migration vers le cloud public - qui héberge environ 36 % des charges de travail applicatives et devrait atteindre 53 % d’ici à la fin de 2026 - ces deux domaines sont devenus des priorités en matière de dépenses informatiques. S’appuyant sur plus de 30 ans d’expertise en gestion de l’information, les dernières innovations d’OpenText basées sur l’IA sont conçues pour répondre à ce besoin, en fournissant des solutions robustes qui stimulent la croissance.

OpenText continue de promouvoir la transformation numérique dans le cadre de sa roadmap de produits stratégiques Titanium X, dont la livraison est prévue dans CE 25.2. Dans cette dernière version, OpenText élève le potentiel humain, libère la créativité et ouvre des opportunités illimitées à travers sa suite complète de solutions en Business Clouds, Business AI et Business Technology avec de nouvelles offres significatives dans CE 24.3. Celles-ci comprennent :

Business AI

OpenText™ DevOps Aviator accélère la livraison des applications grâce à des bots de test qui génèrent automatiquement des tests sans code à partir de tests manuels, réduisant les risques et les pénuries de talents. Son assistant intelligent intégré guidé par l’IA fournit des réponses et des résumés rapides sur les fonctionnalités, les tâches, les tests et les historiques d’utilisateurs, rationalisant ainsi les flux de travail de développement pour une plus grande efficacité.

OpenText™ Fortify Aviator automatise les tâches manuelles d’audit et de correction des vulnérabilités SAST (Static Application Security Testing), en s’appuyant sur l’IA afin d’identifier et de corriger les problèmes dans un seul et même outil. Pour les développeurs qui codent les applications, Fortify Aviator intègre de manière transparente les suggestions de correction dans le flux de travail DevOps, tout en fournissant des audits et des explications dans un langage clair, ce qui simplifie l’ensemble du processus. Pour les Data Scientist responsables de la conception des modèles, les nouvelles fonctionnalités d’Aviator assurent une protection contre les attaques par injection rapide, la compromission des modèles et les vulnérabilités des LLM.

Selon le rapport OpenText State of Code Security , 57% des entreprises adoptent déjà des pratiques DevSecOps. Par ailleurs, 72% d’entre elles se concentrent sur la sécurisation des applications critiques pour l’entreprise, alors que les menaces numériques évoluent à l’ère de l’IA. Il est essentiel d’intégrer la sécurité dans les opérations DevOps et informatiques.

Business Cloud

OpenText™ Content Aviator est désormais disponibles sur OpenText™ Core Content, OpenText™ Extended ECM, and OpenText™ Documentum, améliorant l’automatisation et la rapidité des workflows relatifs à la gestion de contenu. Cette version permet aux utilisateurs d’interagir efficacement avec le contenu et d’extraire des connaissances dans le cloud et sur site. OpenText Content Aviator étend à présent ses capacités de contenu collaboratif pour englober le contenu vidéo de haute qualité, permettant la conversion, la diffusion en continu, l’annotation et le découpage directement au sein de la plateforme, améliorant ainsi l’efficacité des flux de travail et la productivité des utilisateurs.

Business Technology

OpenText™ Thrust Studio, désormais disponible, met à la disposition des développeurs un assistant numérique en temps réel alimenté par l’IA générative. L’assistance à la demande accélère les processus de développement en offrant un accès rapide aux échantillons de code pertinents et à la documentation de l’API dans l’environnement Visual Studio, ce qui stimule le développement d’applications et la productivité de bout en bout.

OpenText™ Cloud for Government bénéficie du statut "entièrement autorisé" du Programme Fédéral de Gestion des Risques et des Autorisations (FedRAMP®) aux États-Unis pour OpenText Extended ECM et OpenText™ AppWorks, rejoignant ainsi OpenText™ Fortify on Demand et OpenText™ IT Management Platform (ITMX) sur la marketplace du FedRAMP. Cette autorisation permet aux agences fédérales d’automatiser les workflows, de gérer le contenu tout au long de son cycle de vie et d’obtenir un panorama complet de leur contenu, tout en garantissant des contrôles de sécurité et des mesures de conformité robustes.

Disponibilité

Dans le cadre des mises à jour trimestrielles d’OpenText Cloud Editions, les clients bénéficient de nouvelles fonctionnalités d’IA tous les 90 jours.