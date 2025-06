Oodrive obtient le niveau 2 du label NR

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Un an après avoir obtenu le niveau 1 du label Numérique Responsable (NR1), Oodrive franchit une nouvelle étape en obtenant le niveau 2, plus haut niveau d’exigence dans ce domaine. Oodrive rejoint ainsi un nombre encore restreint d’entreprises labellisées NR2, et témoigne de sa volonté d’être un pionnier d’une transition numérique responsable.

Le label Numérique Responsable, délivré par l’Agence LUCIE, distingue les organisations qui ont entreprit la démarche de repenser leur approche du numérique pour offrir des alternatives plus responsables, en agissant concrètement pour réduire l’impact sociétal et environnemental de leurs activités. Le niveau 2 correspondant à une maturité forte sur l’ensemble des thématiques : sobriété numérique, accessibilité, inclusion, éco-conception des services et responsabilité de toutes les chaines de valeurs.

Le numérique responsable : un impératif environnemental et sociétal

Les récents rapports de l’ADEME et de l’ARCEP* permettent depuis peu de prendre conscience des impacts concrets du numérique sur nos société et environnement, notamment en termes d’empreinte carbone et de consommation de ressources. Ces nouvelles données imposent une nouvelle manière de penser le numérique au global, dans sa façon d’être conçu, hébergé et utilisé. Cela implique de questionner ses produits et infrastructures, ses centres d’hébergement, ses choix de prestataires, de définir ensuite un nouveau cadre de pratiques et s’assurer de son application dans le quotidien et chez ses partenaires.

Une démarche « NR » désormais ancrée dans les priorités d’Oodrive

Oodrive place désormais la responsabilité sociétale et environnementale au cœur de sa stratégie et de sa vision, aux côtés des enjeux de sécurité, de conformité et de souveraineté donc. L’obtention du label NR2 vient récompenser un travail mobilisant l’ensemble des fonctions de l’entreprise, et donne une feuille de route exigeante pour permettre à Oodrive de construire ce numérique qui concilie cybersécurité et durabilité.

------------------

*Source : Etude ADEME – Arcep sur l’empreinte environnementale du numérique en 2020, 2030 et 2050