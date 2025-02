Oodrive obtient la qualification SecNumCloud au niveau 3.2 pour sa suite collaborative

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Oodrive annonce la qualification de ses solutions Oodrive Work et Oodrive Meet au niveau 3.2 du référentiel SecNumCloud. Le visa de sécurité, délivré pour la troisième fois à Oodrive par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), confirme l’excellence de ses solutions SaaS en matière de sécurité, de souveraineté et de conformité, et en fait le seul acteur qualifié de bout en bout : de l’infrastructure au logiciel.

En 2019, après avoir collaboré avec l’ANSSI à son élaboration, Oodrive a été la première entreprise à faire qualifier ses offres Oodrive Work et Oodrive Meet dans le cadre du référentiel SecNumCloud. Cette démarche pionnière, initiée il y a plus de six ans, a permis de définir les standards de sécurité les plus exigeants en France pour les prestataires cloud.

En 2022, cette qualification avait été renouvelée pour une durée de 3 ans confirmant Oodrive comme un des acteurs les plus sûrs du marché.

Des engagements renforcés via le référentiel 3.2

La version 3.2 du référentiel SecNumCloud introduit des changements significatifs pour renforcer la souveraineté et la sécurité des prestataires cloud. Il formalise de nouvelles exigences techniques et organisationnelles strictes, consolidées juridiquement. SecNumCloud 3.2 clarifie les obligations en matière d’immunité aux lois extraterritoriales, en imposant notamment un siège social et un capital situé sur le territoire européen, afin de garantir une maîtrise totale des données au sein de l’Union européenne.

Stanislas de Rémur co-fondateur et PDG de Oodrive déclare, « Nous avions ouvert la voie 6 ans plus tôt, aux côtés de l’ANSSI, en faisant qualifier nos premières offres dès 2019. Aujourd’hui, de plus en plus d’organisations connaissent SecNumCloud. C’est un vrai atout et un gage de confiance pour nos clients. Ces nouvelles qualifications d’Oodrive Work et Oodrive Meet sont une reconnaissance de nos engagements pris pour garantir à nos clients le plus haut niveau de fiabilité, la meilleure protection et la stricte confidentialité de leurs données sensibles. Nos solutions offrent les standards les plus élevés en matière de collaboration sécurisée et de cloud de confiance."

Un impact direct pour ses clients et partenaires

Alors que les dirigeants accordent une place de plus en plus importante à la souveraineté, à l’indépendance numérique et à la sécurité des données, SecNumCloud 3.2 représente une réponse concrète et adaptée à ces enjeux. Les solutions françaises d’Oodrive répondent à tous les besoins des entreprises en matière de collaboration sécurisée dans un environnement de confiance : partage de fichier, édition, chat en ligne, visio-conférence, signature électronique, sauvegarde. Oodrive est un partenaire privilégié des secteurs sensibles, tels que la défense, les administrations publiques, le secteur de la santé, les industries critiques et essentielles.