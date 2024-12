One Identity lance sa nouvelle plateforme Safeguard 8.0 LTS

décembre 2024 par Marc Jacob

One Identity annonce le lancement de Safeguard 8.0 Long-Term Support (LTS), une nouvelle version de sa plateforme dédiée à la gestion des accès à privilèges, qui établit de nouveaux standards en matière de sécurité, de conformité et d’intégration Cloud-native. Conçue pour répondre aux exigences de cybersécurité des entreprises modernes, Safeguard 8.0 LTS propose des fonctionnalités de sécurité avancées, s’aligne sur les principes de l’approche Zero-Trust, prend en charge l’intégration DevOps et améliore encore l’efficacité opérationnelle de sa Suite d’outils PAM, le tout en proposant une expérience utilisateur fluide.

Les principales avancées de Safeguard 8.0 LTS :

o Conformité : des rapports et analyses améliorés conçus pour répondre aux cadres de sécurité les plus stricts.

o Zero-Trust : des fonctionnalités comme l’élévation et la suppression des privilèges LDAP prennent en charge l’accès Just-In-Time (JIT) en accord avec les principes de Zero-Trust.

o Évolutivité : des déploiements modulaires et basés sur des clusters qui s’adaptent facilement à la croissance des entreprises.

o Préparation pour l’avenir : intégrations cloud-native et fonctionnalités DevOps, y compris la gestion des actifs Kubernetes, adaptées aux environnements modernes et complexes.

Tableau de bord de Safeguard 8.0 LTS

Safeguard 8.0 LTS introduit une gamme de capacités avancées visant à redéfinir la gestion des accès à privilèges. La nouvelle interface fournit aux auditeurs des chronologies détaillées des activités des utilisateurs et des informations sur les risques basées sur des analyses, permettant des évaluations de sécurité plus efficaces.

La mise à jour partielle des clusters assure une continuité des mises à jour sans interruption, permettant aux nœuds de communiquer entre différentes versions. L’authentification par clé API offre un accès sécurisé et adapté pour des méthodes de connexion spécifiques, tandis que les améliorations de la répartition de charge incluent des contrôles de santé multiniveaux – allant de la surveillance publique à des diagnostics sécurisés via API – garantissant une opération continue.

Safeguard prend désormais en charge l’authentification basée sur Kerberos pour les connexions RDP, renforçant la sécurité et simplifiant les mises à jour des fichiers Keytab. Les améliorations supplémentaires incluent un approbateur de licence mis à jour, prenant en charge les noms d’utilisateur au format UPN, pour une meilleure recherche et compatibilité avec les systèmes d’entreprise modernes.