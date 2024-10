Onda conclut un partenariat avec Panorays pour améliorer les solutions d’assurance Cyber

octobre 2024 par Marc Jacob

Ce partenariat renforcera considérablement l’évaluations des risques cyber et les capacités de surveillance en continu de Onda afin de garantir aux courtiers et aux clients l’accès à des données relatives à des risques provenant de l’une des sources les plus fiables du marché.

Cette nouvelle capacité technologique marque une étape stratégique importante en permettant à Onda de rationaliser davantage ses processus de souscription et d’éliminer les longs formulaires de questions. Les clients de Onda bénéficieront également d’informations détaillées et précieuses sur leur surface d’attaque externe, ainsi que d’une « cartographie des tiers dans leur chaîne d’approvisionnement ».

Face à la complexité et à la sophistication croissante des menaces Cyber, la plateforme pionnière de Panorays, basée sur l’IA, est conçue pour permettre aux organisations de contrôler totalement leur chaîne d’approvisionnement et leurs relations avec les tiers.